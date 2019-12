Bra, raid in largo della Resistenza, rubata la bandiera italiana e danneggiato il pennone

Amara sorpresa al monumento alla Resistenza di Bra, dal quale è stata divelta e rubata la bandiera, probabilmente tra sabato 28 e domenica 29 dicembre. Un vile atto vandalico compiuto nell’oscurità della notte e della propria coscienza, che non ha risparmiato nemmeno il pennone, che risulta danneggiato.

L’indignazione per l’accaduto è grande, perché il monumento posto in largo della Resistenza, ricorda tutti coloro che hanno difeso il nostro Paese sacrificando la loro vita per difendere la pace e la libertà. Giovani che con i loro valori hanno contribuito a fare la storia dell’Italia.

“Ho avuto notizia di un atto di vergognoso e inqualificabile vandalismo, vale a dire il furto della bandiera e il danneggiamento dell'asta medesima, vicino al monumento alla Resistenza, di fronte al Centro Polifunzionale G. Arpino. Ritengo questo atto gravissimo e lo condanno, sapendo di cogliere lo spirito di tutti i cittadini braidesi: sono atti che non possono essere tollerati, ma devono essere contrastati e perseguiti.

Ho già potuto, a questo proposito, constatare con l'assessore Biagio Conterno che in zona sono presenti videocamere le cui riprese saranno prontamente visionate con l'ausilio della Polizia Municipale”. Così il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, con un post su Facebook.