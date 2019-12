“Aspettando la Befana”, al Museo del Giocattolo di Bra

Domenica 5 gennaio 2020 al Museo del Giocattolo di Bra un laboratorio per bimbi (dai tre anni in poi) e famiglie preparerà la breve attesa verso l’Epifania. Con “Aspettando la Befana” i partecipanti potranno cimentarsi nella realizzazione di originali calze da appendere al camino, per ospitare dolcetti, frutta o carbone. Ospite speciale del Museo del Giocattolo sarà proprio la simpatica vecchina, per un pomeriggio in compagnia, prima di affrontare il suo viaggio a bordo della scopa. L’appuntamento è doppio: alle 15.30 oppure alle 17. Costo di partecipazione 5 euro (gratuito per gli adulti accompagnatori); prenotazione obbligatoria entro venerdì 3 gennaio allo 0172.413049.