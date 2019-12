Concerto Augurale con l’Ensemble la voix humaine a Cuneo

Domenica 5 gennaio 2020 alle ore 16 sala San Giovanni a Cuneo ospiterà il Concerto Augurale con l'esibizione dell’Ensemble la voix humaine.

Il gruppo è composto dagli allievi di Mirella Caponetti, con la partecipazione straordinaria del baritono e pianista Alessio Quaresima Escobar; ospite la Corale Liprandi diretta da Valeria Arpino.

L'evento fa parte della rassegna musicale Incontri d'Autore, giunta alla XV edizione e promossa dal Comune di Cuneo con il contributo delle Fondazioni CRC e CRT..

Saranno eseguite musiche di J. S. Bach, F. Chopin, J. Offenbach, G. Rossini, J. Massenet, G. Puccini, R. Leoncavallo, V. S. Sedoy, A. C. Adam, A. H. Malotte, V. Monti, F. X. Gruber, I. Berlin, M. Shaiman, A. Menken, L. Cohen, B. Coulais.

L’Ensemble La Voix Humaine è l’incontro di alcuni cantanti lirici professionisti già in carriera che formano le voci soliste del gruppo e di giovani che muovono i primi passi nel mondo del melodramma. Il loro repertorio spazia dalle più celebri pagine operistiche all’operetta, dal musical sino alle canzoni classiche eseguite dai più grandi interpreti e, grazie al loro talento, riescono a creare atmosfere musicali ricche di sonorità e colori. L’Ensemble è nato da un idea della loro insegnante Mirella Caponetti che nella sua carriera è stata considerata una tra le più belle voci di contralto del repertorio drammatico. Il suo cavallo di battaglia, la Carmen di G. Bizet eseguita, nel 1995, all’Arena di Verona sotto la regia del grande e compianto Franco Zeffirelli è stata annoverata, per timbro, possenza vocale e padronanza scenica, tra le migliori di questo secolo. Mirella Caponetti, che attualmente si dedica all’insegnamento della tecnica vocale, dirige e accompagna al pianoforte i concerti dell’Ensemble. Due eccellenti musiciste: la violinista Vera Anfossi, nota figura del panorama musicale cuneese, artista affermata e docente al Liceo Artistico e Musicale Ego Bianchi di Cuneo e la talentuosa violoncellista Milena Punzi Anfossi, si uniranno all’Ensemble con i loro virtuosismi. Le voci soliste sono formate dal baritono Alessio Quaresima Escobar artista dalla carriera internazionale e anche illustre pianista, dal mezzosoprano Chiara Manavella e dal baritono Luca Barbieri che si dedicano prevalentemente all’attività concertistica e dal giovanissimo soprano dalla promettente carriera Anna Araghi che l’anno scorso a soli sedici anni ha vinto una borsa di studio ad un prestigioso concorso lirico. L’Ensemble dei giovani cantanti, molti dei quali sono di Cuneo e dintorni, è invece composto da: Abel Mantero e Salvatore Blasco bassi, Luca Lettry baritono e Denis Bongiovanni baritono e pianista che eseguirà anche un brano di F. Chopin, Monica Punzi Anfossi, Giada Sebastiani e Nina Franco mezzosoprani e Chiara Merante soprano. Ci aspettiamo, oltre alle emozioni che la bella musica e gli artisti creeranno, momenti colmi di simpatia e sorrisi come d’altronde ha sempre abituato il suo pubblico Mirella Caponetti grazie alla sua innata verve.

Biglietti: Ingresso al singolo concerto, 5 euro; biglietti in vendita on-line sul sito www.promocuneo.it e la domenica in Sala San Giovanni dalle ore 15.

Info Promocuneo - Lungostura Kennedy, 5f - Tel. 0171.698388 - 333.4984128

e-mail: promocuneo@tin.it