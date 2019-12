Mondovì festeggia l’Epifania con il ‘Re Mercante’: 35 artisti in esposizione e l’originale laboratorio di fotografia stenopeica

L'Associazione “La Funicolare”, dopo aver chiuso con successo gli appuntamenti natalizi, rilancia: in concomitanza con la festa dell'Epifania e con l'ormai consueto appuntamento organizzato dall'Aeroclub mongolfiere (XXXII Raduno Internazionale dell'Epifania), a Mondovì arriverà 'Il Re mercante': nelle giornate di domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020, dalle ore 10.00 alle 18.00, appuntamento con la rassegna di opere artigianali e dell'ingegno umano, due giornate dedicate interamente all'eccellenza.



La quinta edizione dell’hand made market, organizzata in collaborazione con la Città di Mondovì e la Confcommercio Ascom Monregalese e con i preziosi contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Camera di Commercio, uscirà nuovamente dai palazzi storici del Borgo medievale di Mondovì Piazza, ospitando i trentacinque artigiani in via Francesco Gallo, collegamento tra il salotto di piazza Maggiore e gli spettacolari giardini del Belvedere, punto d’osservazione ideale sulla Granda e sulle numerose mongolfiere che coloreranno i cieli del monregalese, nonché la possibilità di seguire 'Night glow' (mongolfiere gonfiate al buio a tempo di musica) che andrà in scena sabato 4 gennaio alle ore 18.30 in parco Europa.



Tante le arti in esposizione: dai ceramisti agli illustratori, complementi d’arredo, mobiletti, creazioni di carta pesta, gioielli, abbigliamento, ombrelli fatti a mano, lavorazioni in vetro e molto altro ancora. ‘Arte, ingegno e cose buone’ perché non mancheranno le tipiche specialità culinarie del territorio, non solo sulle bancarelle ma anche in degustazione con l’ormai tradizionale pranzo ‘Oro, Incenso e... Birra!’: nelle giornate di domenica 5 e lunedì 6 gennaio, dalle ore 12 alle ore 14, in piazza Maggiore un vero e proprio banchetto con la polenta, l'oro giallo, che verrà 'incensata' dal tradizionale sugo con salsiccia oltre alla versione ‘concia’, accompagnata da carne alla brace, cotechini, patatine fritte e birra artigianale. Per chi sceglierà la funicolare come mezzo epr raggiungere piazza Maggiore, previsto uno sconto pari al prezzo del biglietto sul costo del pasto. Un importante incentivo a visitare il centro commerciale naturale di Mondovì, con negozi aperti e saldi disponibili. Parcheggi straordinariamente gratuiti nelle ‘aree blu’ di Mondovì Breo.



In entrambe le giornate, presso l’Academia Montis Regalis, in programma il laboratorio di fotografia stenopeica (pinhole photography) a cura di Mattia Malvicino. Un fantastico percorso che permetterà di scattare fotografie trasformando scatole e barattoli (caffè Illy) in vere e proprie macchine fotografiche, entrando nei meccanismi della camera oscura e comprendendo come la luce restituisca al supporto fotosensibile un'immagine fotografica. Tutti avranno la possibilità di sviluppare in camera oscura le proprie immagini. Il laboratorio è rivolto a tutti, NON è richiesta nessuna particolare competenza e/o nessuna conoscenza delle macchine o delle tecniche fotografiche. Programma: partenza ore 11 preso Accademia Montis Regalis con spiegazione e costruzione della macchina fotografica con il barattolo; segue pranzo presso punto ristoro in piazza Maggiore; ore 14.15 realizzazione fotografia alle mongolfiere in volo al Belvedere; rientro in Accademia e sviluppo. Costo complessivo (laboratorio e pasto) 15 Euro. Esauriti i posti disponibili per domenica 5 gennaio, posti ancora disponibili per lunedì 6 gennaio: per iscrizioni info@lafunicolare.net , 391 7598205.



La Città di Mondovì accoglierà i numerosi turisti aprendo i suoi innumerevoli gioielli architettonici: monumenti aperti e, in particolare, la Chiesa della missione con ‘Infinitum’, percorso multimediale e immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano. Per l’occasione orario continuato e prezzo ridotto. Infine, si segnala che nella giornata di lunedì 6 gennaio, arriverà anche la Befana: nel pomeriggio, offrirà a tutti i bambini presenti dolci, caramelle e regali.