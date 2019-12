Tutti gli appuntamenti per questa ultima domenica del 2019 in Granda

Per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma delle iniziative qui elencate, consulta le pagine Facebook o i siti delle proloco e dei Comuni.

Manifestazioni varie

A Caraglio, fino a lunedì 6 gennaio “Beico”, la finestra della Valle Grana gestita dall’Ecomuseo Terra del Castelmagno al Filatoio, ospiterà un particolare allestimento natalizio. Sabato e domenica, dalle 15 alle 19, sarà possibile trovare tante idee regalo che spaziano dall’artigianato locale alle eccellenze culinarie del territorio. Info: www.terradelcastelmagno.it

Oggi, domenica 29 dicembre, la piazza di Frabosa Soprana, dalle 10 alle 18 si riempirà con i suggestivi chalet di legno, dove sarà possibile trovare tantissimi prodotti artigianali e gastronomici, in una cornice natalizia. Info: www.frabosa.com

A Vernante per questa domenica è stata organizzata la fiaccolata con le racchette da neve aperta a tutti. Ritrovo alle ore 20.45 presso la pista da fondo Muntas (campo sportivo). Materiale a disposizione in loco sino ad esaurimento. Info: www.facebook.com/proloco.vernante

Oggi, domenica 29 dicembre, nel centro storico di Bene Vagienna, dalle 8 alle 18, è in programma la 117ª edizione di “Augusta antiquaria”, mercatino del vintage, di antiquariato, collezionismo e curiosità con oltre 300 espositori. Info: www.turismo.comune.benevagienna.cn.it

Nel parco dell'ex convento dei Cappuccini di Busca, l'associazione Ingenium Aps ha invitato l'artista Mario Collino, in arte Prezzemolo, ad animare i pomeriggi di oggi e mercoledì 1° gennaio con i suoi imperdibili giocattoli di una volta, per due giornate di divertimento dedicate alle famiglie. Per merenda sarà presente un banchetto con golosità natalizie e bevande calde. Inoltre, fino al 12 gennaio sarà possibile scoprire il suggestivo presepe con personaggi in legno ad altezza naturale nel parco, oltre alle miniature, al museo del tombolo di Ombretta Audisio e ai macchinari d'epoca. L'ingresso è gratuito ed è previsto come sempre dalle 14.30 alle 18.30; l'ex convento si trova in viale Monsignore Ossola 1. Info: www.ass-ingenium.com e pagina Facebook "Associazione Ingenium Aps".

Divertirsi sulla neve

Per gli amanti della neve la stagione sciistica è ben avviata, gli impianti sono aperti in tutta la Granda dalla Valle Po alla Valle Tanaro. Scopri dove puoi andare a sciare, cosa ti offrono le stazioni sciistiche cuneesi e quali sport invernali puoi praticare su: www.cuneoholiday.com

Presepi da visitare

Oggi, domenica 29 dicembre, dalle 15.30 alle 19 il presepe vivente sarà rappresentato nella frazione Bandito di Bra. Scopri di più su: www.turismoinbra.it

A Sampeyre il Presepe vivente andrà in scena questa domenica dalle 17 alle 23.

La rappresentazione avrà luogo nel centro storico di via Roma, piazza della Vittoria e via Vittorio Emanuele, illuminate dai bagliori rossastri dei fuochi di legna che faranno splendere le mura antiche di case, cantine e fienili. Erode il Grande, soldati romani, nella loro tradizionale divisa, le regali figure di Melchiorre, Baldassare e Gaspare, i Re Magi venuti dall’Oriente seguendo una stella, saranno alcune delle tante figure rappresentate dalla gente del paese. Si potrà avvertire il passo ritmato dei soldati e captare il suono vagante delle zampogne e imbattersi in un gregge di pecore al pascolo. Durante il percorso per arrivare alla stalla della Natività si potranno fare assaggi di caldarroste, vin brulè, cioccolata calda e frittelle. Info: www.facebook.com/comunedisampeyre

Nel comune di Frabosa Sottana oggi, domenica 29 dicembre, dalle 20.30 alle 23.30, andrà in scienza nella frazione di Pianvignale il secondo appuntamento del Presepe Vivente con rassegna degli antichi mestieri. La rappresentazione è ambientata in una meravigliosa collina panoramica ed offre una sensazione di intimità, con un’atmosfera tipicamente natalizia con i costumi orientali, i mestieri di un tempo, i bracieri e le musiche di sottofondo. Ci saranno anche gli zampognari. Nelle diverse postazioni si potranno gustare fragranti prelibatezze: pane appena sfornato, polenta con burro o miele, zuppa di legumi, frittelle di mele, crepes dolci, marmellate, cioccolata calda, tisane a base di frutta e vin brulè. Nelle tre serate del Presepe Vivente sarà attivo il servizio gratuito di navetta, dal bivio di Pianvignale oppure dai Gosi in caso di maltempo. Info: www.facebook.com/PresepeViventePianvignale/

Presepi diffusi

Sono originali rappresentazioni della Natività all’aperto, nei boschi, nei parchi e nelle colline.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio a Pocapaglia si può fare l’escursione sul Sentiero dei presepi spontanei tra le Rocche, una suggestiva opportunità per una passeggiata nei boschi, alla scoperta dei piccoli ‪presepi spontanei nascosti tra la vegetazione. Da qualche anno nei boschi di ‪Pocapaglia molti presepi realizzati spontaneamente dalle persone fanno capolino tra tronchi e fronde; per i bambini sarà una vera e propria caccia al tesoro per scoprire il presepe più originale.

Il percorso è un sentiero escursionistico a tutti gli effetti per cui sono consigliati scarponcini e abbigliamento adeguati.

Una nuova proposta a tema natalizio nel Roero è il Sentiero degli Alberi di Natale, percorso naturalistico ad anello di un'ora e mezza di percorrenza a Monticello d’Alba, dove sono allestiti spontaneamente creativi alberi di Natale. Anche questo percorso richiede scarpe idonee.

Per entrambe le proposte, scopri di più su: www.ecomuseodellerocche.it/

A Vergne, frazione divisa tra i comuni di Narzole e Barolo, nelle vie del paese, dal 15/12 al 12/01, torna la tradizionale esposizione di presepi realizzati con qualsiasi materiale dagli abitanti della frazione, da artisti, da allievi delle scuole, da gruppi di amici, amanti ed appassionati del Presepe. La mostra, a cielo aperto, è visitabile sia di giorno che di notte e con qualsiasi tempo.

A Mango, durante tutto il periodo natalizio, il paese sarà illuminato a festa con il Presepe di Luce, un percorso che unisce le varie località di Mango alla capanna della Natività, che viene collocata sulla collina dei Luis da svariati anni. Una magia di luci e colori che, con le sue figure, ricrea la storia della Natività con i tanti personaggi che rappresentano la vita al tempo della nascita di Gesù.

Nel vallone di Gilba, nella borgata Lantermino, sono stati preparati oltre 40 tra presepi, grandi e piccoli, realizzati con materiali “poveri” e di recupero e le offerte raccolte saranno devolute per i bambini di strada tramite un’associazione collegata con don Federico Riba. Sono visitabili domenica 29 dicembre, mercoledì 1º, domenica 5 e lunedì 6 gennaio, dalle 13.30 alle 18.

A Torrette, frazione di Casteldelfino, sono molte le famiglie che allestiscono il presepe nella borgata. C’è anche il presepio diffuso (lungo la borgata) fatto di statue scolpite da barba Brisiu con la motosega. Tutte rigorosamente in cembro o Elvou in occitano.

A Macra presepi artigianali sono stati allestiti nei vecchi forni del pane, nella borgata Camoglieres a cura dell’Associazione Escarton. Visitabili tutti i giorni fino al 30 gennaio.

Fino al 30 gennaio a Roccasparvera è riallestito il presepe diffuso composto da sculture lignee intagliate da Barba Brisiu e raffiguranti la natività e scene campestri sparse per il paese: dal caldarrostaio all'oste, dal pastore al flautista.

L'esposizione è visitabile tutti i giorni e a qualsiasi ora con partenza dalla centrale piazza Quattro Martiri dove si può trovare la mappa per raggiungere tutti gli altri siti.

A Villafalletto, in via Ruderi del Castello, dall‘8/12 al 12/01 è sempre visitabile, non illuminato il Presepe Gigante nel parco del Maira.

Fino al 12 gennaio, nel parco dell'ex convento dei Cappuccini di Busca si può visitare a piedi o con il trenino “Andiamo al Presepio” con personaggi in legno ad altezza naturale. L'ex convento dei Cappuccini si trova in Viale Monsignore Ossola 1. Scopri quando puoi visitarlo su www.ass-ingenium.com

Nella Grotta dei Dossi a Villanova Mondovì nella mostra-concorso “Presepi in Grotta dei Dossi” sono esposti 50 presepi nei suggestivi anfratti della grotta. Numerosi gli artisti che arrivano anche da fuori regione ed espongono le opere create con i materiali più svariati: conchiglie, chiodi, castagne, coni gelato con cialde. Ci sono anche presepi subacquei, annidati nei laghetti, in paesaggi montani invernali con divertenti sciatori o in villaggi costruiti in caramelle e altri dolci colorati come quello presentato da una scuola del monregalese. E poi mosaici in terracotta e preziose ceramiche provenienti non solo dall’area savonese e di Albissola ma anche da vari centri ceramici di tutta Italia. Le visite guidate durano un’ora, si terranno fino al 6 gennaio tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18. Info: www.grottadeidossi.it/grottadeidossi

Fino al 6 gennaio ad Ormea sarà possibile visitare i piccoli presepi di Chionea.

Arrivando in paese, dalle prime case, alle ultime dei "Tetti Soprani" ed ancora, dalla Chiesa alle "Tre Fontane" un suggestivo ed originale percorso alla scoperta di numerosi presepi.

Per i grandi ma anche per i più piccini, una piccola immersione nell'atmosfera natalizia percorrendo le strade di Chionea, una delle frazioni di Ormea.

A Priola, nel Borgo di Pianchiosso, fino al 5 gennaio ci sarà una mostra di presepi allestiti lungo le vie della Borgata. Passeggiando tra le vie della caratteristica borgata, si potranno ammirare i presepi più variegati, creati da grandi e piccini, con materiali di riciclo: nessuna indicazione in merito ma...spazio libero alla fantasia.

Mostre, presepi artistici e meccanici

Sono tanti gli allestimenti con rappresentazione della Natività nei vari paesi e città della provincia, riproduzioni particolareggiate di paesaggi, borghi, case, mestieri e personaggi. Da sempre affascinano grandi e soprattutto i bambini. Osservandoli si intuisce la maestria e l’impegno con cui sono stati creati, utilizzando spesso materiale di recupero; alcuni sono opere d’arte con statuine antiche e preziose e altri ancora sono rivisitazioni della Natività in chiave moderna.

Non mancano le mostre e i concorsi per chi costruisce il Presepe più bello e più originale.

Per sedi, date e orari consulta www.presepiingranda.it

Visite guidate, concerti e mostre

Oggi, domenica 29 dicembre, a Saluzzo è in programma una visita guidata alla Castiglia delle 15.30 con una dolce conclusione. Dopo aver messo in luce avvenimenti e curiosità nella lunga storia della fortezza, edificata nel 1270 e oggetto di trasformazioni e cambiamenti nei secoli a seguire, la guida accompagnerà i partecipanti sui camminamenti di ronda, per ammirare il suggestivo paesaggio circostante. La visita si concluderà alla caffetteria-ristorante La Castiglia per gustare il panettone accompagnato dallo zabaione, delizia tipica piemontese, preparato dallo chef Luca Banchio, titolare del ristorante. Le visite partiranno alle ore 15.30 dalla biglietteria della Castiglia. Il costo è di 5,00 euro a persona, 2,00 euro per i ragazzi con meno di 12 anni accompagnati.

Info: Ufficio Turistico IAT, piazza Risorgimento, 1, Saluzzo. tel. 800392789



Ad Acceglio, oggi, domenica 29 dicembre, alle 18, nella chiesa parrocchiale, concerto per organo (Daniele Rinero) e tromba (Alessandro Caruana).

A Caraglio, questa domenica, alle 17, nell’ex chiesa di San Paolo si esibirà il coro “L’Escabot” insieme al gruppo corale “5 aux Moulin”, originario di Neuchatel (Svizzera). Attingendo dal vastissimo repertorio dei canti tradizionali e popolari europei, la corale “5 aux Moulins” tocca i quattro angoli del vecchio continente: dalla Scozia all’Austria, dai Paesi Bassi al Portogallo, dalla Finlandia all’Italia. Attraverso i loro canti, i cinque di Neuchatel, che in quasi dieci anni di attività hanno partecipato a decine di festival internazionali, sorprendono per la loro disinvoltura nel destreggiarsi tra lingue e culture diverse. L’appuntamento, ad ingresso libero, è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune.

Ad Alba Palazzo Banca d’Alba ospita fino al 12 gennaio la mostra di Ugo Nespolo “Inno alla gioia”. L’esposizione vuole essere un’occasione per avvicinare all’arte un pubblico non solo di addetti ai lavori, ma anche di persone pronte a farsi emozionare dalle forme e dai colori vivaci tipici delle opere di Ugo Nespolo.

Nespolo è l’artista piemontese che ha collaborato con grandi protagonisti dell’arte contemporanea, da Man Ray a Lucio Fontana, colui che ha preso parte da protagonista al cinema sperimentale d’avanguardia, sempre pronto a cimentarsi nei più diversi settori della creatività: arredamento, abbigliamento, campagne pubblicitarie, riuscendo sempre a cogliere nel segno.

Info: www.bancadalba.it/nespolo-inno-alla-gioia

A Caraglio la mostra “L’altra tela di Leonardo. Le geniali invenzioni nelle macchine tessili” si può visitare fino al 16 febbraio 2020.

Nel cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, la Fondazione Filatoio Rosso ha colto l’opportunità di produrre una mostra che evidenzi l’ingegno dell’artista nella messa a punto e nell’invenzione di dispositivi e macchine per una delle attività preponderanti del suo tempo, l’arte tessile. La mostra, suddivisa in 3 sezioni, vuole essere un efficace strumento di comprensione e divulgazione delle invenzioni leonardesche attraverso ricostruzioni 3d, apparati multimediali, gigantografie, videoproiezioni, installazioni immersive. I linguaggi utilizzati saranno diversi a seconda delle sezioni: più tradizionale negli spazi museali per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale esistente e più innovativo e tecnologico negli spazi espositivi per dar vita nel suo complesso ad un percorso di visita esperienziale ed emozionale.

Info: www.filatoiocaraglio.it

A Cherasco è visitabile fino al 12 gennaio 2020 a palazzo Salmatoris la mostra “Picasso e la sua eredità nell'arte italiana”. Le antiche sale del palazzo accolgono una sessantina di lavori, tra dipinti, sculture in ceramica, disegni e opere grafiche di Picasso, prodotti in diversi momenti espressivi.

Info: www.comune.cherasco.cn.it

È stata inaugurata nel Complesso monumentale di San Francesco, a Cuneo, la mostra “Giuseppe Penone: Incidenze del vuoto”.

All’interno, alcune delle opere di uno degli scultori più importanti e conosciuti a livello mondiale, il garessino Giuseppe Penone. A Cuneo sono esposte Matrice, Suture, Dafne, Gesti Vegetali e Identità, sculture che nascono da una riflessione sulla dualità tra vuoto e pieno come parti costitutive e materiali, in un sofisticato gioco di giustapposizioni e rimandi.

L’esposizione, ad ingresso gratuito, resterà aperta fino a domenica 2 febbraio,

La mostra sarà aperta sabato, dalle 15.30 alle 18.30 e domenica dalle 11.00 alle 18.30.

Info: www.fondazionecrc.it

Sempre a Cuneo è da visitare la mostra fotografica su Viale Angeli allestita alla Residenza Mater Amabilis, in Viale Mistral 1, frutto di una ricerca di immagini tra la popolazione. Il viale fu realizzato a metà ‘700 per volere del governatore Barone Leutrum, difensore di Cuneo dagli eserciti dei gallo-ispani, e nel corso dei secoli è stato spettatore di vicende storiche, personali e religiose di cuneesi e non. La mostra è anche l’occasione per scoprire il complesso del Mater Amabilis con la meravigliosa cappella affrescata nel ‘400 da Biazaci.

L’esposizione delle istantanee dei secoli scorsi, che ritraggono momenti di quotidianità, sarà visitabile fino al 6 gennaio, tutti i giorni, in orario 15-18.



Sono oltre 80 le opere di Andy Warhol che si potranno ammirare fino al 15 marzo a Limone Piemonte. Il Grand Palais Excelsior ospita per tre mesi la mostra “Limone loves Andy Warhol”, una rassegna dei più celebri lavori dell’artista americano risalenti agli anni ’60, ’70 e ’80, tra cui gli iconici ritratti serigrafici di Marilyn Monroe, Mao Tsetung e Mick Jagger. Una vera e propria immersione nella Pop Art, una corrente che ha influenzato i paradigmi della moda, della pubblicità, della musica e del cinema, lasciando un segno tangibile nella società di oggi. L’esposizione è accessibile gratuitamente al pubblico il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Info: www.limoneturismo.it

A Mondovì è prorogata fino al 6 gennaio “Bastoni da passeggio, utilità e prestigio” all’Antico Palazzo di Città. Il percorso espositivo è frutto della disponibilità dei collezionisti Silvio e Giulio Borsarelli e consente di osservare le più svariate tipologie di bastoni da passeggio, simbolo di distinzione sociale, civile, militare, oggetti di pregio o rispondenti a specifiche funzioni, spesso pezzi unici realizzati ad hoc. Dall’avorio al corno, dall’osso all’argento ino all’ambra, alla porcellana, alla tartaruga, la mostra consente di riscoprire un oggetto d’arte e di prestigio come il bastone da passeggio. Apertura sabato e domenica dalle 16 alle 19.

Sempre a Mondovì, presso il Museo della Ceramica, al Palazzo Fauzone di Germagnano, Piazza Maggiore 1, è visitabile la mostra “Le trame di Raffaello. Il restauro dell’arazzo Madonna del Divino Amore del Museo Pontificio di Loreto”. Protagonista dell’esposizione sarà l’arazzo “Madonna del Divino Amore”, realizzato ad inizio Cinquecento dalla raffinata manifattura di Bruxelles su cartone derivante da un’opera di Raffaello Sanzio. La mostra sarà visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 18. L’ingresso è libero. Info: www.fondazionecrc.it