Sospensione tariffe autostradali, l'appello di "Fare Quadrato"

È stata la prima delle iniziative proposte dall'associazione di Amministratori locali “Fare Quadrato”, il 27 novembre scorso, immediatamente dopo il week end di allerta rossa per maltempo che ha portato con sé il crollo – in seguito ad una frana – del viadotto sulla A6.

“Abbiamo proposto di sospendere le tariffe autostradali della A6 in seguito alle tante segnalazioni che ci sono pervenute dai cittadini: si tratta, praticamente, dell’unica arteria di collegamento fra il cuneese e la Liguria, indispensabile non solo per il movimento delle persone ma anche per il trasporto merci. I numerosi cantieri già creavano notevoli disagi, il crollo del viadotto rende necessaria – a nostro avviso – l’adozione di misure straordinarie”.

Così spiegano dall’Associazione, che ha predisposto un Ordine del Giorno da sottoporre all’approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni della “Granda” e della vicina provincia di Savona.

“L’Ordine del Giorno vuole essere un segnale nei confronti della Società Concessionaria e del Ministero delle Infrastrutture. Con esso, i Consiglieri impegnano Sindaci e Giunte a segnalare la richiesta alla stessa Società Concessionaria ed al Ministero, riportando il comune sentire proveniente dai cittadini e dalle aziende”, continuano dall’Associazione, il cui Direttivo ha scritto una lettera al Governatore del Piemonte, Alberto Cirio, al fine di sostenere le richieste che la Regione sta portando avanti in questo senso.

Si legge nella premessa del documento predisposto da "Fare Quadrato": "Il maltempo che ha colpito le Province di Cuneo e Savona dal 22 al 25 novembre scorso ha causato numerosi disagi e interruzioni dei collegamenti stradali e che il perdurare di questi disagi potrebbe produrre ulteriori danni ai sistemi economici provinciali, già messi alla prova dalla cronica carenza di infrastrutture; il crollo di un viadotto nel tratto ligure della A6 Torino-Savona, direzione Torino, ha acuito ulteriormente tali disagi, aggravando la sensazione di isolamento dei rispettivi territori; anche dal punto di vista dei collegamenti ferroviari numerosi pendolari lamentano disagi sia in merito alla capienza dei convogli, sia in merito al rispetto degli orari".



L'attenzione viene dunque rivolta alla necessità di "assumere ogni iniziativa utile al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli Enti preposti in merito a questa situazione" e all'adozione di "strumenti atti a mitigare tale situazione", partendo dalla considerazione che già in passato le Società Concessionarie delle Autostrade hanno adottato provvedimenti atti a calmierare, o sospendere, le tariffe autostradali nei tratti interessati da chiusure causate da particolari situazioni di gravità e che i Governatori delle Regioni Piemonte e Liguria, così come alcuni Consiglieri Regionali, hanno paventato la necessità di assumere iniziative straordinarie.



L'impegno per Sindaci e Giunte sarebbe quindi quello di "richiedere alla Società Concessionaria dell’autostrada A6 Torino-Savona di disporre misure tariffarie favorevoli all’utenza nel tratto interessato dal crollo del viadotto e, ove possibile, a sospendere il pagamento della tariffa autostradale prevista", inoltrando infine l'Ordine del Giorno ai Presidenti delle Regioni Piemonte e Liguria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ai Parlamentari eletti nelle due Regioni.

Ad oggi sono già 10 i Comuni che hanno approvato il testo proposto da “Fare Quadrato” e altri lo approveranno nei prossimi giorni. Un risultato che fa trasparire l’importanza del tema e la sensazione di isolamento che si respira nel Cuneese.