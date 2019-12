Bra: dal 7 gennaio aprono le iscrizioni scolastiche

Da martedì 7 a venerdì 31 gennaio 2020 sarà possibile effettuare le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2020/2021 per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali nel Comune di Bra, che afferiscono agli Istituti comprensivi Bra 1 e Bra 2. Per poter approfondire meglio la scelta, sabato 11 gennaio 2020 tutte le sedi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado cittadine saranno aperte al pubblico, per visite e informazioni sull’organizzazione, il funzionamento e la didattica dei vari istituti. “Scuole aperte” si svolgerà in orario 10-13 e 15-18, ad ingresso libero e aperto a tutti gli interessati.

Scuola dell’infanzia

Le iscrizioni si raccoglieranno solo in forma cartacea con consegna a mano nelle segreterie, dal 13 al 18 gennaio 2020, dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 13,30. Possono iscriversi i bambini nati entro il 31 dicembre 2017 (o annualità precedenti, se non ancora iscritti). Per gli alunni in corso di frequenza sarà sufficiente firmare una dichiarazione di conferma entro il 10 gennaio. E’ necessario rivolgersi alla direzione dell'Istituto comprensivo Bra 1 in via Vittorio Emanuele, 200 per le scuole: “S. Andrea”, ”C. Collodi”, “G. Lagorio”. Al Bra 2, in via Europa, 15 per le Scuole: Montecatini, “G. Rodari”, “C. Lubich” (Bandito) e “Regina Margherita di Savoia” (Pollenzo). I moduli da compilare saranno disponibili, dal 7 gennaio, anche sui siti delle scuole Bra 1 www.istitutocomprensivobra1.edu.it e Bra 2 www.istitutocomprensivobra2.edu.it.

Scuola Primaria

Le iscrizioni si svolgeranno solo on line, in forma autonoma o con consulenza delle segreterie, sul sito www.iscrizioni.istruzione.it sezione “Iscrizioni on line”. Chi intende avvalersi della consulenza delle segreterie, può presentarsi alle sedi delle Direzioni didattiche dal 13 al 18 gennaio dalle 8,30 alle 13,30. C’è l’obbligo di iscrizione dei bambini nati entro il 31 dicembre 2014. Per gli alunni in corso di frequenza l’iscrizione alla classe successiva avviene in forma automatica. Alla direzione Bra 1 afferiscono le scuole “Levi Montalcini” di via Vittorio Emanuele 200 e “E. Mosca” di via Montegrappa. A Bra 2 la “Don Milani” di via Europa, “F. Gioetti” di Madonna Fiori, “A. Jona” di Bandito, “Martiri della Resistenza” di San Michele, Frazione Riva e “Principessa Mafalda di Savoia” di Pollenzo. Le iscrizioni alla classe prima della scuola a tempo pieno di Via Montegrappa 14 sono aperte a tutti i bambini della città; sarà necessario documentare, su apposito modulo, l’impegno lavorativo dei genitori e recapitarlo alla segreteria di via Vittorio Emanuele n. 200, entro il 31 gennaio 2020.

Scuola Secondaria di 1° grado

Anche per le “Medie” le iscrizioni si svolgeranno solo on line, in forma autonoma o con consulenza delle segreterie e per chi già frequenta la conferma è automatica. C’è l’obbligo di iscrizione dei bambini nati entro il 31 dicembre 2009. Per chi intende avvalersi della consulenza della segreteria, sia per l’iscrizione alla sede di Via Barbacana “Piumati” - Bra 1 che per l’iscrizione alla sede di Via Brizio “Dalla Chiesa" – Bra 2, ci si deve rivolgere alle rispettive segreterie di Istituto (via Vittorio Emanuele 200 per Bra 1 e via Europa 15 per Bra 2) dal 13 al 18 gennaio dalle ore 8,30 alle 13,30. Ulteriori informazioni sulle iscrizioni sono sui siti web delle scuole. Per l'indirizzo musicale sarà attivata una sola sezione alla media “Piumati”.

Si ricorda che contestualmente alle iscrizioni occorrerà dichiarare la situazione relativa alle vaccinazioni. Per informazioni è possibile contattare le direzioni didattiche Bra 1 allo 0172 412438, mail cnic86400t@istruzione.it; Bra 2 al numero 0172 413375, mail cnic863002@istruzione.it – Bra 2. Le domande saranno accolte secondo i criteri stabiliti dai regolamenti interni delle scuole e non in ordine di arrivo.

Gli elenchi degli alunni ammessi saranno pubblicati sui siti e all’Albo cartaceo delle rispettive Direzioni, entro il 31 marzo 2020. Il manifesto con tute le informazioni sulle iscrizioni è pubblicato sul sito www.comune.bra.cn.it nella sezione Servizi Scolastici.