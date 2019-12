Il Comitato di quartiere Oltreferrovia con i ragazzi dell'Istituto Salesiano in visita agli ospiti della casa Cottolengo di Bra

Nella giornata di sabato 28 dicembre il Comitato di quartiere Oltreferrovia con alcuni ragazzi dell'Istituto Salesiano di Bra hanno fatto visita agli ospiti della casa Cottolengo di Bra.

I partecipanti hanno portato un pò di allegria con canti natalizi e scenette divertenti, accompagnati da Babbo natale che ha distribuito caramelle.

Un momento di gioia, un pensiero gentile, un po' di tempo dedicato agli anziani presenti che hanno accolto con sorrisi e gioia il gruppo di visitatori.

Iniziativa meritevole che dovrebbe tornare un'abitudine, coinvolgere i bambini e insegnare loro che il Natale è dono, il dono più importante è il proprio tempo per gli altri.

Un ringraziamento va al direttore dell'istituto Salesiano Don Alessandro, al preside Sig. Teresio Fraire per aver coinvolto i ragazzi in questa iniziativa e al Comitato di quartiere Oltre Ferrovia per il gesto lodevole.