Confcommercio Imprese per l’Italia saluta il pilota Nicola Dutto, in partenza per l’Africa Eco Race 2020

In un’isola pedonale gremita di gente, si è svolta ieri - sabato 28 dicembre - la pre-partenza del pilota di Beinette Nicola Dutto che tra qualche giorno partirà per la sua ennesima sfida, partecipando all’Africa Eco Race 2020. Così la bellissima via Roma a Cuneo, dove di solito regna solo il chiacchiericcio dei passanti si è animata con i rombi dei motori, per un battesimo di buon auspicio per il famoso pilota cuneese, unico paraplegico a gareggiare con i normodotati nelle competizioni più famose e dure del mondo.

L’evento è stato fortemente voluto ed organizzato da Confcommercio – Imprese per l’Italia di Cuneo e l’associazione Wecuneo, con il patrocinio del Comune di Cuneo.

“Nicola è un grande uomo di sport e di vita. È un vero piacere essere qui per augurargli in bocca al lupo – ha dichiarato Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Cuneo -. Importante tributare questa pre-partenza per rappresentare la caparbietà e la forza di volontà di una persona come Nicola Dutto che ha fatto della sfida una sua ragione di vita”.

Giorgio Chiesa, presidente di Wecuneo: “Complimenti e auguri a Nicola. E poi non vedevamo l'ora di sentire il rombo dei motori in via Roma”. Erano presenti anche gli assessori di Cuneo Cristina Clerico e Luca Serale.

Sorridente e disponibile con tutti i cuneesi che hanno chiesto di fare una fotografia con lui, Nicola Dutto ha raccontato così la sua prossima avventura: “Tornare in sella alla moto dopo il mio incidente, accaduto dieci anni fa, è stato come mangiare un dolce dopo un lungo periodo di dieta. Ho corso tutte le gare che avevo fatto prima dell'incidente e ho partecipato alla Parigi Dakar e ora la grande avventura dell'Africa Eco Race 2020: 6.013 chilometri di avventura”.

L'Africa Eco Race è un rally raid (tipologia di rally che si svolge su più giornate con prove speciali molto lunghe) organizzato dal francese Hubert Auriol, veterano della Dakar, che si svolge ogni anno in Africa, su quelle che furono le rotte della Parigi-Dakar, dal 2009. Quella del 2020 sarà la dodicesima edizione, la partenza è prevista la sera di sabato 4 gennaio da Montecarlo e si concluderà sulle rive del Lago Rosa il 19 gennaio, dopo oltre 6mila chilometri.