Marta Bassino ancora sul podio, nel Gigante di Lienz

Mikaela Shiffrin è tornata a dettare legge. La campionissima statunitense, portacolori dello Ski and Snowboard Club di Vail, reduce da una prestazione tutt’altro che esaltante nel Gigante di Courchevel, è tornata alla vittoria nel Gigante di Lienz con il tempo inarrivabile di 2’,07”,31/100, centrando la sessantatreesima vittoria in Coppa del Mondo. Mikaela ha costruito il successo nella prima manche e ha poi consolidato la sua leadership nella seconda parte di gara, con distacchi abissali rifilati a tutte le avversarie.

La prima delle “umane” è stata una ottima Marta Bassino (Centro Sportivo Esercito), sempre più regolare e salita podio per l’ottava volta in Coppa del Mondo: la ventitreenne di Borgo San Dalmazzo ha sciato sempre in maniera ordinata, senza commettere errori e chiudendo a 1”,36/100 da Mikaela Shiffrin

“Oggi sono contentissima delle mie due manche - ha dichiarato a fine gara Marta -, anche se nella seconda metà di gara ho commesso un piccolo errorino. Sono soddisfatta di come sto attaccando, ho iniziato bene la stagione. Adesso vedrò di continuare così anche perché i risultati positivi danno molta fiducia. Tecnicamente, fisicamente e di testa sto benissimo”.

Grande rammarico invece per Federica Brignone (Carabinieri), quarta e a soli 8/100 dal terzo posto, occupato dall’austriaca Katharina Liensberger: la valdostana ha pagato a caro prezzo un errore nella seconda manche, quando ha agganciato una porta con un braccio e ha perso la linea ideale.

“Non ho sciato come dovevo – ha commentato Federica - nella seconda manche non ho mai trovato il feeling. Sbatteva tutto, non vedevo niente e non ho quindi spinto in nessuna curva. Sono sempre vicina alle migliori ma non sono per nulla soddisfatta. Domani ci riproverò nello Slalom”. La carabiniera di La Salle si può però consolare con il primo posto nella classifica della Coppa del Mondo di Gigante, davanti a Mikaela Shiffrin, staccata di 21 punti. Nella classifica generale resta in vetta Mikaela Shiffrin comanda a quota 646, più staccate Federica Brignone e Petra Vlhova rispettivamente a 431 e 333 punti.

Il programma della Coppa del Mondo femminile prosegue nella giornata di domenica 29 dicembre con uno Slalom. Sofia Goggia (Fiamme Gialle) prosegue nel suo recupero in Gigante e, su una pista a lei poco favorevole, ha compiuto una grande rimonta nella seconda manche, recuperando otto posizioni e chiudendo al diciassettesimo posto. Non ha conquistato il pass per la seconda manche la finanziera genovese Valentina Cillara Rossi.