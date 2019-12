IlMioEgizio: il Museo torinese lancia un contest dedicato ai ricordi

In occasione del nuovo allestimento delle sale dedicate alla Storia del Museo, a Torino il Museo Egizio lancia un contest sulle proprie pagine social: #IlMioEgizio.

È alla ricerca di aneddoti, ricordi, fotografie di vecchi allestimenti, gite scolastiche, quaderni delle elementari, vecchi biglietti dai primi del Novecento a oggi.

L'iniziativa nasce per rendere protagonista il pubblico che, come le personalità più note, celebrate nelle nuove sale storiche, può proseguire a rendere grande l'Egizio, attraverso la costruzione di una memoria collettiva.



Grazie alle esperienze personali, le immagini o le testimonianze trovate negli archivi familiari, i visitatori potranno così contribuire a raccontare l'Egizio, un'istituzione culturale fortemente legata all'orgoglio e alla memoria piemontese e internazionale.



È possibile inviare i documenti via messaggio privato sui canali social del Museo o via mail all'indirizzo comunicazione@museoegizio.it, in formato digitale (preferibilmente jpeg), indicando nell'oggetto "Il Mio Egizio" e specificando nome, cognome e data del ricordo.



La scadenza per l'invio dei materiali è il 31 gennaio 2020.



Una selezione dei "ricordi" inviati verrà pubblicata sul sito del Museo Egizio in una gallery speciale.