A Bra, lavori in un tratto di via Craveri, che sarà chiusa al traffico

Per consentire lo svolgimento di lavori di allacciamento della condotta fognaria a cura di Tecnoedil, il tratto di via Craveri compreso tra via Ospedale e corso San Secondo lunedì 30, martedì 31 dicembre, giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2020 sarà chiuso al transito veicolare in orario diurno, durante gli interventi della ditta.

Saranno garantiti il passaggio pedonale, l’accesso e l’uscita alle abitazioni da parte dei residenti. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pubblici allo 0172.438346.