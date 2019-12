Prato Nevoso: domenica all'insegna della musica con "Le Donatella"

Sabato il terzino del Torino Lorenzo De Silvestri, domenica "Le Donatella". È stato un fine settimana vip a Prato Nevoso, dove ormai le celebrità dello sport e dello spettacolo si alternano quasi senza sosta.

In particolare, è stato lo chalet "Il Rosso" domenica 29 dicembre a ospitare Giulia e Silvia Provvedi ("Le Donatella", appunto), gemelle divenute celebri grazie alla partecipazione al talent show musicale "X Factor" nel 2012 con il nome "Provs Destination", poi mutato con il loro consenso dalla cantante Arisa in "Donatella", in onore di Donatella Rettore, idolo canoro delle due ragazze.

Non solo: nel 2015 hanno preso parte alla decima edizione del reality "L'Isola dei Famosi", aggiudicandosi la vittoria finale ai danni del modello transalpino Brice Martinet, mentre nel 2018 si sono posizionate nona (Giulia) e terza (Silvia) al "Grande Fratello Vip".

Le ventiseienni modenesi si sono divertite sulla neve di Prato Nevoso: si sono concesse un giro in seggiovia, hanno fatto ballare tutti e si sono scattate tanti selfie, anche con i loro fans, godendosi una meravigliosa giornata di sole e cielo ceruleo.