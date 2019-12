Scopri la Riserva Bianca di Limone Piemonte con il pass giornaliero. Ecco tutte le tariffe e le agevolazioni

Il 2019 sta lasciando il posto al nuovo anno, un momento ideale per i buoni auspici e nuovi propositi. Fra questi potrebbe esserci quello di regalarvi o di regalare un' intera giornata di sci sulle piste della Riserva Bianca di Limone Piemonte.

A Limone si trova infatti uno tra i più importanti Ski Resort di tutta Europa, che si snoda per 80 km di piste in un paesaggio incontaminato, crocevia fra Francia, Piemonte e Liguria.

Per chi vuole mettersi alla prova e cimentarsi per la prima volta nello sci o per i più esperti e gli snowboarder di tutti i livelli, la Riserva Bianca vi aspetta con tariffe adatte a ogni esigenza.

Fra queste i pass giornalieri: suddivisi fra adulti, senior, ragazzi e baby il biglietto è acquistabile direttamente sulle piste o, con un leggero sconto, sul sito della Riserva Bianca al link: https://riservabianca.it/tariffe/ con tariffe differenziate a seconda della fascia d'età.

Il biglietto giornaliero è valido il martedì, mercoledì e giovedì dal 07/01/2020 al 06/02/2020 e dal 10/03/2020 al 02/04/2020.

Una speciale promozione legata al biglietto giornaliero è stata riservata alle donne durante il venerdì: valido tutti i venerdì dal 10/01/2020 al 07/02/2020, dal 13/03/2020 al 03/04/2020. Scoprite quale direttamente sul sito, nella sezione tariffe.

Per avere maggiori informazioni sulla situazione delle piste, il meteo e la situazione neve, affinché la vostra giornata possa essere “al massimo”, potete consultare sia il sito web https://riservabianca.it/ che i canali social della Riserva Bianca di Limone Piemonte, FACEBOOK https://www.facebook.com/limoneriservabianca/?fref=ts e INSTAGRAM https://www.instagram.com/limoneriservabianca/

Scoprite una riserva di natura, sport, adrenalina, divertimento, avventura ed emozioni … tutto l’anno!