Arrestato e condannato per droga 36enne albanese di Bra: "Grazie ai carabinieri e al giudice mi sono salvato"

Solo l'arresto l'ha convinto a smettere e a cambiare vita. Il giudice gli ha creduto e la condanna che gli ha inflitto è stata molto lieve.



È la storia a lieto fine di un 36enne di Bra, che era stato arrestato per detenzione e spaccio di droga dai carabinieri, che gli avevano sequestrato 88 dosi di cocaina. Li aveva ringraziati perché aveva capito in quale grave guaio si era cacciato e aveva ringraziato anche il giudice del tribunale di Asti che gli ha creduto e gli ha concesso il minimo della pena, nonostante rischiasse almeno sei anni di carcere.



- Non riusciva a trovare lavoro

L'uomo, albanese residente nel Comune cuneese ha moglie e un figlio e non riusciva a trovare un lavoro. Così aveva iniziato non solo a spacciare, ma anche a consumare cocaina. Fino a quando era stato fermato in corso Alessandria ad Asti dai carabinieri per un normale controllo su strada. I militari avevano trovato una trentina di pacchettini di cocaina sull'automobile, una cinquantina di dosi invece erano saltate fuori nella sua abitazione.



Sottoposto a processo, il giudice Marco Dovesi lo ha condannato a un anno e quattro mesi con la condizionale, perché il trentenne non solo è apparso davvero pentito, ma ha ammesso le proprie colpe e ringraziato tutti per averlo arrestato e aiutato così a tirarsi fuori dal tunnel in cui si era cacciato. L'uomo, dopo essere stato arrestato, era stato sottoposto a processo immediato, senza poter ricorrere a riti alternativi, perché le prove chiave a suo carico erano schiaccianti.



- "Non ce la facevo ad andare avanti"

Aveva ammesso ciò che gli veniva contestato: era un consumatore, spacciava per procurarsi denaro e per averne per sé "perché non ce la facevo ad andare avanti" aveva raccontato al suo avvocato, Marco Dapino. Solo così si era accorto del grave errore e del vortice in cui era finito.



"Quando era stato arrestato - racconta Dapino - aveva ringraziato i carabinieri. Questo gli ha permesso di risalire la china". Il giudice lo ha condannato, ma ha riconosciuto ipotesi lievi, nonostante il quantitativo che gli era stato trovato fosse ragguardevole. Solo dopo l'arresto l'uomo ha trovato la forza per dare una svolta alla sua vita e il magistrato gli ha creduto.



"Sono soddisfatto della sentenza - commenta Dapino - anche perché il giudice ha tenuto conto non solo della correttezza dell'imputato, ma anche di quegli aspetti umani e di contorno che erano degni di essere soppesati nella valutazione complessiva".