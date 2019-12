Incidente stradale lungo la SP37 in località Frabosa Sottana, nel pomeriggio di oggi (lunedì 30 dicembre).

Coinvolte due automobili - una FIAT 600 e una Clio - , scontratesi per cause ancora da determinare all'uscita di Frabosa in direzione Villanova Mondovì.

Sul posto l'emergenza sanitaria, i carabinieri, la polizia locale.

Si segnala in zona traffico congestionato, fatto procedere a senso unico alternato.