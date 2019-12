Limone Piemonte, ragazzo di Genova colto da una crisi epilettica sulle piste

Provvidenziale l’intervento della squadra del Soccorso alpino della Polizia di Stato, sulle piste da sci di Limone Piemonte.

Oggi pomeriggio - lunedì 30 dicembre - un ragazzo di Genova - N.F. 21 anni - mentre stava percorrendo la pista Pancani a circa duemila metri di altezza si è sentito male.

In preda ad una crisi epilettica si è accasciato al suolo, manifestando convulsioni e seri problemi respiratori. Immediatamente altri sciatori hanno allertato il soccorso della Polizia di Stato che è intervenuto in pista con il personale della Lift. Con loro anche il medico che interviene sugli impianti della Riserva Bianca in caso di necessità e che ha prontamente stabilizzato il ragazzo, poi è stato trasportato a valle sul toboga dei soccorsi.

L’immediato intervento e la professionalità dei soccorritori ha permesso una pronta stabilizzazione del giovane sciatore, già sul posto e a pochi minuti di distanza dall’attacco epilettico, anche perché - per le condizioni di scarsa visibilità a valle - l’elicottero non ha potuto salire in quota e quindi il ragazzo è stato trasportato prima a valle e poi caricato su una ambulanza medicalizzata che lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Cuneo.