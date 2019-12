Ritrovato l'escursionista 46enne disperso in Val Vermenagna

E' stato ritrovato cosciente e in buone condizioni, nonostante il buio e il freddo, l'escursionista 46enne disperso dal tardo pomeriggio di oggi 30 dicembre tra Vernante e Limone Piemonte. Verso le 21 l'uomo, iniziali E. P., di Roccavione, probabilmente vedendo le luci dei soccorritori mobilitati per cercarlo, si è messo a urlare.

E' stato individuato e raggiunto, a quota 1400 m, lungo le sponde del rio Armellina, a Limone Piemonte, molto provato e infreddolito ma fortunatamente illeso. E' stato quindi portato a valle e visitato dal personale sanitario, per poi essere trasportato al Santa Croce di Cuneo per ulteriori controlli.

Dopo essere partito da Boves e aver percorso la dorsale Vermenagna-Pesio, il 46enne ha intrapreso la discesa su Limone. E' però scivolato lungo un canalone di neve ghiacciata perdendo un ramponcino leggero. Con difficoltà, è quindi riuscito a raggiungere il rio Armellina, scivolando nelle acque fredde.

La telefonata ai parenti, verso le 16, per dire di trovarsi in una situazione critica. A loro volta, i parenti hanno allertato i soccorsi. Da quel momento non è più stato raggiungibile al cellulare.

Le ricerche sono scattate poco dopo, coinvolgendo i vigili del fuoco, con le squadre neve e ghiaccio e il nucleo TAS con l'Unità di comando locale (UCL), il Soccorso Alpino, il SAGF e i carabinieri di Borgo San Dalmazzo. Sul posto anche i sanitari.