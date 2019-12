Vandalizzato il presepe meccanico di Diano d'Alba: "Una bravata, ma il rammarico è grande"

Dopo 20 anni di onorata carriera il presepe meccanico di Diano d'Alba si prende uno stop proprio nel mezzo del periodo natalizio. Forzato, purtroppo: nei giorni scorsi ignoti hanno infatti vandalizzato l'installazione, per la quale la chiusura al pubblico si è rivelata necessaria.

A darne notizia sulla pagina Facebook "Sei di Diano d'Alba se..." con un post particolarmente commentato e seguito una delle utenti. E' grande, insomma, la delusione della comunità locale, costretta a dare l'arriverci (forse all'anno prossimo) al presepe meccanico.

"Grande è il rammarico da parte nostra, e come ente ci siamo dimostrati immediatamente disponibili a sostenere, anche economicamente, i lavori di messa a nuovo del presepe e la riapertura nel più breve tempo possibile - ha specificato il sindaco Ezio Cardinale - : il Comune non ha a che fare con l'organizzazione del presepe, che è appannaggio dell'ACLI e di molti volontari, ma vogliamo renderci utili".

"Vorrei chiarire che si è trattato di un gesto senza alcuna valenza politica o religiosa, una ragazzata da parte di un giovane annoiato; episodi come questo, purtroppo, non sono rari sul territorio e il paese mormora: sono certo l'intervento dei genitori sarà utile a evitare che si ripeta in futuro. Il paese è la casa di tutta la comunità, qualunque danno lo facciamo anche a noi stessi".