Come scegliere le foto per un annuncio immobiliare?

E' statisticamente provato che gli annunci immobiliari sprovvisti di foto generano un interesse quasi pari a zero, rispetto a tutte le altre inserzioni di case provviste di 3 o più immagini. Portali come offrocasa.com addirittura fanno scivolare in fondo alla lista dei vari risultati, tutti quegli annunci sprovvisti di almeno un'immagine.

Facciamo un passo indietro e parliamo di come scattare le immagini delle case da vendere, o da affittare, tramite un portale immobiliare. Innanzitutto è consigliato di non scattare foto degli immobili con le fotocamere classiche dei vari smartphone sul mercato. Ovviamente non bisogna avere attrezzature da fotografi professionisti del valore di migliaia di euro, ma quantomeno una buona fotocamera digitale professionale.

E' consigliato utilizzare apparecchiature fotografiche con non meno di 8/9 megapixel di risoluzione, se si vogliono ottenere immagini chiare, definite e piacevoli da consultare. Evita di fotografare l'immobile pieno di oggetti o comunque in disordine e sporco. Potrà essere anche la miglior casa al miglior prezzo presente sul mercato, ma in fase di consultazione dell'annuncio potrebbe generare rimbalzo e quindi scarsa consultazione da parte degli utenti del web. Evita di fotografare gli interni dell'immobile con alberi di natale o comunque altri elementi che possono dar idea di un'immagine fuori tempo.

Presta molta attenzione alla luce presente nell'immobile, e scegli il momento giusto della giornata in cui viene enfatizzata maggiormente la luminosità naturale della casa in questione. Fotografa le varie stanze dell'immobile dalla porta in modo da dare l'idea di fare un tour reale all'interno dell'abitazione. Evita di fare foto verticali: meglio scattare immagini orizzontali rettangolari (avrai anche meno problemi in fase di pubblicazione e visualizzazione corretta degli annunci da tutti i dispositivi utilizzati: smartphone, tablet, pc desktop).