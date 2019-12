Educazione finanziaria, gli auguri da Manuale dell'accademia di Ghisolfi per il 2020

Auguri da Manuale. Così l'accademia di educazione finanziaria, presieduta dal Banchiere europeo e scrittore Beppe Ghisolfi e da questi fondata assieme al vice Marco Buttieri e al direttore generale avvocato Alberto Rizzo, ha celebrato con due giorni di anticipo, rispetto al calendario, l'avvento del 2020 con una Conviviale dedicata a consiglieri direttivi e simpatizzanti.

L'occasione è stata utile a designare Gianni Ferrero, patron della Porta delle Langhe che ha ospitato il ricevimento - e in passato moltissime iniziative promosse dal professor Ghisolfi e dai suoi collaboratori - quale Socio onorario numero 1 dell'accademia con decorrenza dal primo gennaio.

A sancire questa investitura, la popolare cantante e conduttrice televisiva Sonia De Castelli, volto femminile di Telecupole - di cui il Banchiere giornalista fossanese è stato a lungo Direttore e anima del TG - e l'editore della stessa emittente Pier Maria Toselli accompagnato dalla Signora Marisa.

Tra gli ospiti intervenuti, anche l'ex sindaco di Bra e medico Camillo Scimone.

Nel corso della Conviviale, i vertici dell'accademia hanno riepilogato le attività svolte nel corso dei primi due mesi netti di esistenza di questa istituzione fondativa inaugurata a Torino il 30 ottobre, nello spazio convegni di Re Rebaudengo, e anticipato le linee guida per i mesi del nuovo anno, annunciando ulteriori sviluppi sia per l'ampliamento della base sociale dell'ente sia per la realizzazione di eventi formativi, convegnisti e divulgativi dell'educazione finanziaria in collaborazione con varie realtà pubbliche, associative di categoria, bancarie e scolastiche del Piemonte e non solo.