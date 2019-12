A Limone Piemonte lo spettacolo del Sunshine Gospel Choir

Un doppio appuntamento in musica, nella piazza del Municipio di Limone Piemonte, nella giornata di ieri, domenica 29 dicembre, ha portato tantissime persone in piazza: numerosi i turisti presenti in villeggiatura, ai quali si sono aggiunti quelli arrivati appositamente dalla provincia, per assistere all'esibizione del Sunshine Gospel Choir (Minister Alex Negro), impegnato nel tour 2019/202.

L'evento, offerto da Riserva Bianca, ha visto la corale - da vent’anni sulla scena musicale internazionale - a esibirsi alle 17.30 e alle 18.45, coinvolgendo i presenti e riscuotendo un notevole successo.