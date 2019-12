A Mondovì Piazza, con “Il fascino delle nature morte”, gli artisti rispondono all'appello della ASSO

Oltre all’aspetto formativo, artistico e culturale, la mostra collettiva “Il fascino delle nature morte”, allestita all’Antico Palazzo di Città dalla onlus “Col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” ha saputo trascinare alcuni artisti contemporanei in una attività sociale e sanitaria di elevato valore umano.

Rispondendo all’appello della ASSO (onlus “Amici della santità per il sud ovest)”, alcuni pittori hanno donato opere per i progetti associativi in sostegno all’ospedale di Mondovì e ad attività territoriali. I dirigenti degli amici della sanità ricordano come “la carenza di adeguate risorse pubbliche ha suggerito di sostenere le strutture esistenti con interventi privati, per mantenere un livello elevato nella assistenza sanitaria”. E ritengono “di non essere i soli ad avere questa consapevolezza, fiduciosi di poter allargare le fila dei sostenitori della nostra iniziativa”. L’ASSO collabora con le autorità sanitarie locali e delle strutture ospedaliere, favorendo la raccolta di fondi per l’acquisto di attrezzature mediche necessarie e sensibilizzare l’opinione pubblica verso le attività sanitarie territoriali ed ospedaliere.

Prime risposte sono venute da Gianni Bava, originalissimo pittore dalle essenziali forme non figurative, ed Egidio Longo, acquarellista dai ricchi sentimenti lirici. Francesco Russo Buròt ed Ezio Briatore hanno assegnato grafiche ammirevoli, mentre altri artisti si aggiungeranno certamente.