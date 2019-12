Il Mercato Riviera delle Palme torna a Borghetto Santo Spirito

Il modo migliore per chiudere queste festività? Naturalmente con una giornata di shopping tra i banchi del Mercato Riviera delle Palme. Dalle 8 alle 19 di domenica 5 gennaio, nella centralissima via Ponti a Borghetto Santo Spirito, tanti articoli di abbigliamento, accessori, pelletteria, tessile, tendaggi, piumoni e vari altri prodotti per voi, i vostri cari, la vostra casa, da mettere nella “calza della befana”.

Da quando è nato il consorzio di commercianti ambulanti “Mercato Riviera delle Palme”, nella Darsena di Savona il giorno di Pasqua del 2017, una sola volta i banchi hanno fatto tappa a Borghetto: quella del 5 gennaio sarà la seconda e quindi sta salendo l’attesa, in un mix di entusiasmo e curiosità.

Questo gradito ritorno rappresenterà per i borghettini, che già avevano dimostrato in quella occasione di apprezzare la vasta scelta del Mercato Riviera delle Palme, una nuova opportunità per toccare con mano l’eccellente qualità dei prodotti.

Per i numerosi turisti ancora presenti nella nostra Liguria, invece, sarà l’ultima occasione per fare un po’ di shopping prima del ritorno a casa alla fine delle festività.

Impossibile tracciare un “identikit” del cliente medio e del prodotto più venduto: ogni tappa, ogni città, ogni periodo dell’anno fa storia a sé. Di certo, però, su una cosa tutti sono d’accordo: il Mercato Riviera delle Palme rappresenta una fantastica occasione per trovare in un colpo solo prodotti belli, di alta qualità, con un vasto assortimento e a prezzi convenienti.