San Michele Mondovì: con le “Due Torri”, i cori di Rossiglione e Saluzzo

Per il secondo anno la Corale Due Torri ha ricordato la sua fondatrice e direttrice Monica Tarditi, attraverso la musica della Rassegna corale “L’Italia canta”, giunta quest’anno alla nona edizione.

Dopo il rinvio forzato per maltempo nello scorso novembre, l’evento è andato in scena sabato 28 dicembre presso la Parrocchiale di San Michele Arcangelo a S. Michele Mondovì, con tre corali protagoniste.

Ha fatto gli onori di casa introducendo la Rassegna il coro Due Torri-Monica Tarditi, nell’occasione ottimamente diretto da Sara Bosio, al suo primo appuntamento di rilievo alla guida della corale; in seguito, spazio alle note delicate della corale ANA “Rocce Nere” di Rossiglione (Genova) diretto dal maestro Gian Carlo Oliveri, e alla prorompente armonia del coro “Tre Valli” di Saluzzo diretto da Fausto Castelli.

Esibizioni di grande qualità, con repertori che hanno spaziato dai brani della tradizione a quelli più improntati alle tematiche natalizie, e che hanno incontrato il gusto di un pubblico numeroso ed attento. Sullo sfondo, lo struggente ricordo di Monica Tarditi: a breve ricorrerà il secondo anniversario della sua scomparsa, direttivo e coristi della “Due Torri” la portano sempre nel cuore con grande affetto, e da questo ricordo traggono linfa vitale per proseguire l’attività e per crescere.

Estremamente soddisfatta per la riuscita della manifestazione, la Corale intende ringraziare il Comune di San Michele M.vì con il sindaco Domenico Michelotti, la parrocchia di S. Michele con don Marco, la Fondazione CRC (presente la consigliera Elda Lombardi), la Banca Alpi Marittime, per il prezioso sostegno e per l’attenzione verso l’attività.