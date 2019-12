Tempo di saldi anche per i viaggi: ecco quel che offre la Polaris di Bagnolo Piemonte e Revello

Saldi, saldi, saldi. E’ il refrein che nei prossimi giorni diventerà una sorta di tormentone per ricordarci che è giunta l’ora di fare acquisti a prezzi scontati. E’ tempo di saldi anche nei viaggi, perlomeno alla Polaris di Bagnolo Piemonte e Revello, nel Saluzzese. A gennaio, infatti, nell’Agenzia di Viaggi di Aldo Bruno, per ogni crociera prenotata individualmente con la formule all inclusive e per qualsivoglia tipi di cabina si avrà diritto a 150 euro di sconto (no associati al Costa Club).

Ma molte altre sono le destinazioni, le mete per una vacanza nelle prossime settimane nel variegato menù della Polaris.

Dal 25 al 27 gennaio: Napoli, Sorrento, Costiera Amalfitana e Pompei

Arrivo in Frecciarossa a Napoli, pranzo libero e inizio tour del centro storico: il Duomo, il Cristo Velato, il complesso monumentale di Santa Chiara e Spaccanapoli. Continuazione delle visite al Borgo di San Gregorio Armeno, conosciuto meglio come “la Via dei Presepi”, alla Porta Capuana, Napoli sotterranea, e a seguire cena e pernottamento. La seconda giornata sarà dedicata alla visita di Sorrento ed alla Costiera Amalfitana in bus. Tempo a disposizione ad Amalfi, rientro per cena e pernottamento in hotel. La terza giornata verrà invece dedicata alle bellezze di Pompei ed alla visita delle sue rovine. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguiremo per Napoli dove alle ore 17.40 si partirà per Torino.

Quota di partecipazione: 320 euro comprensiva di trasferimento a/r in bus alla stazione FS di Torino, viaggio a/r in Frecciarossa, sistemazione in Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione, accompagnatore ed escursioni a Napoli, Sorrento e Pompei

Domenica 26 gennaio: Mc Arthur Glen – Designer Outlet Serravalle Scrivia

Alle 8 partenza dal Saluzzese in direzione di Serravalle Scrivia, dove l’intera giornata sarà dedicata allo shopping presso il Mc Arthur Glen – Designer Outlet, vero e proprio villaggio della moda dotato delle migliori firme del settore, che con i suoi oltre 100 negozi di abbigliamento, uomo-donna, sport, casa e accessori, rivoluziona il concetto di shopping. Ogni marca ha il proprio negozio per garantire sempre cura dei propri prodotti e piena attenzione verso il cliente. Inoltre bar, ristoranti, gelateria e area di gioco per i bambini sono a disposizione dei visitatori per regalare una giornata all’insegna del completo relax.

Quota di partecipazione: 18 euro a persona, comprensiva di viaggio in pullman GT ed accompagnatore

Giovedì 30 gennaio: Fiera di Sant’Orso

Partenza alle 6 per la Valle d’Aosta dai luoghi prestabiliti del Saluzzese. Arrivo ad Aosta e tempo libero a disposizione per la visita della fiera dove - nelle vie del centro storico- si potrà trovare la migliore produzione tipica dell’artigianato valdostano: dalla scultura su legno al ferro battuto, dagli oggetti in pietra ollare alle lavorazioni in cuoio, dai tessuti in lino e canapa ai taglieri, dagli antichi attrezzi agricoli ai mobili, ai giocattoli. Ma anche un’occasione per scoprire le testimonianze storico artistiche che Aosta offre.

Quota di partecipazione: 30 euro a persona, comprensiva di viaggio in comodo pullman G.T, accompagnatore dell’Agenzia e assicurazione medico-bagaglio.

Venerdi 31 gennaio: Fiera Agricola di Verona

Partenza alle 4.30 da Saluzzo, Cavour e Pinerolo alla volta di Verona, per visitare la manifestazione dedicata al settore agricolo e della zootecnia, da oltre un secolo il punto di riferimento nel panorama agricolo mondiale, oltre che l’unica manifestazione internazionale in Italia che presenta un offerta completa delle tecnologie e dei prodotti nel settore della meccanica agricola, dell’allevamento, delle agro-forniture, delle energie rinnovabili e dei servizi per l’agricoltura. L’edizione 2020 rivolge una particolare attenzione alla nuova politica agricola comunitaria e agli sviluppi futuri del settore anche attraverso argomenti legati a biodiversita e genetica vegetale, con approfondimenti mirati sia sulle colture globali che su quelle territoriali etipiche, sulla base dei quali si svilupperanno convegni ed eventi di alto profilo.

Quota di partecipazione: 28 euro a persona comprensiva del viaggio andata e ritorno in comodo pullman GT.

Dal 8 al 15 febbraio: Crociera di San Valentino

Otto giorni e sette notti a bordo della Costa Smeralda. Porto di partenza e di arrivo: Savona. Località di attracco e sbarco: Marsiglia, Barcellona, Palma di Majorca, Civitavecchia, La Spezia..

Quota di partecipazione: a partire da 499 euro a persona, comprensiva di tasse portuali, trattamento di pensione completa, trasferimento al e dal porto di Savona.

Dal 7 al 9 marzo: Londra

Tre giorni nel Regno Unito per visitare Londra ed i suoi scorcipiù noti e caratteristici come il quartiere di Westminster, Houses of Parliament, sede del Parlamento con la Torre dell’Orologio, la maestosa Abbazia di Westminster, il Numero 10 di Downing Street, Chinatown, il Cambio della Guardia a Buckingham Palace, l’Admiralty Arch, Buckingham Palace, i grandi magazzini Harrods, Hyde Park, South Kensington, il British Museum, Covent Garden (dove bravissimi artisti di strada si esibiscono nella Piazza e che col suo mercato artigianale, l’Apple Market, ospita 30 milioni di visitatori ogni anno), la Tower of London, il Tower Bridge, South Bank, London Bridge, la City Hall, l’HMS Belfast, la nave-museo, South Bank, Clink Street, Bankside lo Shakespeare Globe, il London Eye, con la possibilità di salire sulla ruota panoramica più alta in Europa.

Quota di partecipazione: 390 euro a persona, comprensiva di volo a/r, sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione, assicurazione medico / bagaglio, trasferimento in bus all’aeroporto, trasferimento a/r dall’aeroporto all’hotel e accompagnatore–guida nella persona del professor Ivo Silano.

Dal 29 maggio al 5 giugno: Crociera dei fiordi

Otto giorni e sette notti a bordo della Costa Deliziosa con porto di partenza e di arrivo a Warnemunde (Germania) e sbarchi a Copenhagen, Hellesylt Tech Call, Geiranger, Molde, Haugesund e Gothenburg.

Quota di partecipazione: a partire da 1150 euro a persona, comprensiva di tasse portuali, trattamento di pensione completa e trasporto aereo per e dal porto d’imbarco.

Per saperne di più la Polaris Viaggi mette a disposizione tre numeri di telefono: quello del titolare contattabile sempre via whatsapp (333.7121773), quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e quello dell’agenzia di Revello (0175.257396), aperte dal lunedì al sabato. E poi c’è il sito internet www.polarisviaggi,it