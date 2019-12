Michele Pianetta: "Vi anticipo il 2020 di ANCI Piemonte, tra innovazione e attenzione verso i piccoli Comuni"

Nell'ambito della pubblica amministrazione, Michele Pianetta può essere considerato uno dei talenti più brillanti del periodo attuale. Nato a Torino 33 anni fa, attualmente ricopre l'incarico di vicesindaco del Comune di Villanova Mondovì e, a dispetto della sua giovane età, è già alla sua seconda vicepresidenza consecutiva presso ANCI Piemonte, dove, nel precedente mandato, ha stabilito un primato ancor oggi imbattuto: è infatti il più giovane vicepresidente mai eletto all'interno della sezione regionale del sodalizio.



Pianetta, però, non si fregia troppo degli obiettivi conquistati. Il suo pensiero prioritario è costantemente rivolto al domani, all'impronta da conferire a un futuro nel quale gli amministratori devono cercare sempre e comunque di giocare un ruolo determinante.



"La recente riconferma nel direttivo di ANCI Piemonte, oltre a inorgoglirmi, consentirà di pianificare le linee strategiche d'azione sul prossimo quinquennio, nel quale dalla meta non dovremo mai torcer gli occhi", ha dichiarato, nel più classico dei riferimenti letterari di manzoniana memoria ("In morte di Carlo Imbonati", ndr).



Due le macroaree sulle quali sarà impostato l'operato di ANCI Piemonte: l'innovazione tecnologica e l'attenzione nei confronti dei piccoli Comuni.



INNOVAZIONE TECNOLOGICA - "I grandi temi in questo settore riguardano la banda ultra larga e il 5G - ha commentato Pianetta -. Abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere sollecitazioni da parte di numerosi sindaci, che ci chiedono di favorire la sperimentazione nei loro territori. Spesso nelle aree più periferiche e lontane dalle città, il progresso tecnologico incarna un vero e proprio antidoto nei confronti dello spopolamento". D'altro canto, anche a livello nazionale pare che la questione innovazione sia diventata via via sempre più attuale, con tanto di nomina di un ministro, Paola Pisano, incaricato di occuparsene in prima persona. "Per quanto attiene alla banda ultra larga - ha proseguito il vicepresidente di ANCI Piemonte - il 2020 dovrà essere per forza l'anno della svolta, nel quale dovranno essere conclusi i primi cantieri nei Comuni piemontesi e avviati quelli che non sono ancora nemmeno stati predisposti. Puntiamo anche ad ampliare il Premio Piemonte Innovazione, al quale desideriamo conferire una propria indipendenza nazionale". Continuerà, inoltre, il dialogo diretto con primi cittadini e rappresentanti comunali: venerdì 10 gennaio, a Torino, si riunirà la Consulta Innovazione e Smart Cities, che garantirà un momento di confronto e di aggiornamento fra le parti.



PICCOLI COMUNI - "Per le piccole realtà comunali sarà fondamentale giungere allo snellimento della burocrazia, limitando i vincoli che ingabbiano i nostri sindaci", ha asserito Michele Pianetta, il quale, in virtù della sua esperienza amministrativa a Villanova Mondovì, conosce da vicino le problematiche che quotidianamente creano più di un grattacapo ai vertici municipali. "Occorre evitare che il primo cittadino di un piccolo Comune debba sottostare alle stesse limitazioni che si trova di fronte chi è al governo di una grande città. Una simile sperequazione non ha ragion d'essere e va rifuggita a qualunque costo".