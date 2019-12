Nominati i nuovi presidenti delle tre Agenzie territoriali per la casa

Luigi Songa, Emilio Bolla e Paolo Caviglia sono i nuovi presidenti delle tre Agenzie territoriali per la casa (Atc Nord, Centrale e Sud) del Piemonte. Le nomine sono state rese note in chiusura di seduta della Giunta regionale.

“Dopo un regime di prorogatio – ha dichiarato l’assessore alle Politiche della Casa, Chiara Caucino – finalmente possiamo cominciare ad attuare un piano operativo che preveda un’adeguata manutenzione dei lavori nei cantieri precedentemente avviati e un monitoraggio costante della situazione delle Atc. Gli oltre cinquantamila alloggi nel territorio regionale hanno necessità di interventi in tempi brevi e questa sarà una delle priorità che, con il nuovo anno, metteremo immediatamente in campo”.

I tre vicepresidenti che coadiuveranno i vertici nell’espletamento del loro mandato sono: Leo Spataro (Atc Piemonte Nord), Fabio Tassone (Piemonte Centrale) e Marco Buttieri (Piemonte Sud).

"Sono felice di poter proseguire il lavoro iniziato dieci anni fa con la mia prima nomina all'Atc - ha detto il saviglianese Marco Buttieri -. Molto lavoro è stato fatto ma molto ne resta da fare. Primo obiettivo di questo nuovo anno sarà quello di far togliere il pagamento dell'Imu sulle case popolari, che questo governo ha inserito in Finanziaria. Per noi vorrebbe dire un salasso enorme, a discapito della manutenzione degli immobili".

"Voglio ringraziare - ha concluso il vice presidente Buttieri - Fratelli d'Italia per la fiducia riposta in me e per il suo sostegno".