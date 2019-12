A Bra il presepe del Convento di Santa Chiara è una storia tutta da ammirare

Un messaggio di pace, amore e fratellanza per tutto il mondo parte dal Monastero delle Clarisse di Bra in occasione dell’anno che si apre. Nella Chiesa di Santa Chiara (viale Madonna dei Fiori, 3) le Sorelle di clausura ci mostrano una delle loro proprietà più preziose: il presepe. In realtà si tratta di una vera e propria opera d’arte, visto che alcune statue risalgono persino al XVIII secolo. Scene bucoliche di vita campestre, dall’insito legame con Greccio, dove, nella notte santa del 1223, San Francesco cercò di rievocare fedelmente il grandioso avvenimento del Natale.

Dalla stella cometa, ai pastori che portano al pascolo il gregge, tutta la suggestiva scena brilla di una singolare luce, riconducibile ad un eloquente e tangibile vissuto di fede. E poi, collocata nel mezzo dell’allestimento è la Sacra Famiglia, fulcro di tutta l’esperienza cristiana. In questa cornice, “La Madonna diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo”. Con queste parole, l’evangelista Luca ci proietta in quella che è la notte dei tempi, in cui Gesù venne alla luce in una semplice mangiatoia, ai confini del mondo allora conosciuto. Da quel giaciglio il Signore si è fatto Parola di speranza per l’umanità di ieri, oggi e domani.