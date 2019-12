Inps a Bra: al via il sistema di prenotazione appuntamento in Comune

Prosegue l’accordo tra il Comune di Bra e l’Inps per il mantenimento in città di uno sportello dell’istituto previdenziale, che dal 2015 è ospitato in locali del palazzo municipale con accesso da via Monte di Pietà n. 5 (raggiungibili, per i deambulanti con difficoltà, anche tramite l’ascensore di via Barbacana 6, primo piano).



Nell’ambito di tale attività, dal prossimo 13 gennaio lo sportello Inps di Bra fornirà il servizio di informazioni al pubblico sempre presso il “Punto cliente” di via Monte di Pietà in due modalità: su appuntamento tutti i lunedì dalle ore 8.50 alle 12.10, mentre il giovedì continuerà ad essere disponibile lo sportello di prima informazione senza necessità di prenotazione, secondo i consueti orari di apertura (8.45 – 12.30).



Per prenotare un appuntamento per i giorni di lunedì (fino ad esaurimento dei posti disponibili) è possibile telefonare, chiamando il centralino della sede Inps di Cuneo al numero 0171.318249 al costo di una chiamata urbana, oppure presentarsi allo Sportello Informazioni del Comune di Bra al piano terra di via Barbacana 6 (prima dell’Ufficio Anagrafe) entro il martedì della settimana precedente. All’atto della prenotazione sarà necessario specificare le proprie generalità anagrafiche, il codice fiscale e il motivo della richiesta di appuntamento. Seguirà conferma via sms da parte dell’INPS.