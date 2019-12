Capodanno in Langa: Cenone sold-out, posti nei ristoranti

DOGLIANI – Sono sold-out le prenotazioni per il cenone del Capodanno in Langa. Il veglione di San Silvestro di Dogliani fa registrare il tutto esaurito sotto il tendone di quella che è diventata una delle manifestazioni di fine anno di maggiore richiamo in Piemonte. C’è ancora qualche posto nei ristoranti convenzionati. Chiamare per prenotazioni il 347-0193483.



SI ENTRA PER BALLARE

Questo vuol dire che chi ha prenotato in ritardo rimarrà tagliato fuori dalla festa?

Assolutamente no: per lo show c’è ancora posto. Ma si potrà entrare nell’area degli impianti sportivi, con un ticket dedicato, solo a partire dalle 22,00. Quindi godersi la musica nell’area esterna, lo spettacolo pirotecnico che darà il benvenuto al nuovo anno e, dopo la mezzanotte, tutti i concerti previsti nel grande evento della Langa.



MUSICA E SPETTACOLI

Il Paladuchessalia, main stage dell’evento, in cui saliranno i grandi ospiti di serata, potrà ospitare fino a 4 mila persone; quasi 2 mila il tendone giovani. Il salone polivalente della bocciofila sarà il quartier generale degli appassionati di liscio e successi Anni ’60 e ’70, in cui si esibiranno Alex e la Band. Per tutta la serata ci sarà musica anche all’esterno, nell’area lungo il fiume.

Super ospite sul palco del Capodanno in Langa sarà Roberto Molinaro, dj e producer torinese di fama internazionale. Al suo fianco “Miss lento violento” Elena Tanz. In consolle anche Matt Joe, reduce dal successo dell'album "Musica da Giostra". La parte live dello spettacolo è affidata ai Settesotto. Completano il dream team musicale i Tuttafuffa, giovani dj dalle selezioni imprevedibili.



SERVIZI E COSTI

Un’area bimbi con personale qualificato sarà dedicata a quei genitori che non vogliono perdersi la magia del Capodanno, restando insieme ai figli, in un ambiente festaiolo ma protetto.

Per gli ultimi posti cena e ticket per lo spettacolo, Sergio Taricco: 347-0193483.