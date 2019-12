Non sai ancora come trascorrere Capodanno? Ecco qualche idea

Da Langa e Roero alle Valli Cuneesi, in ogni angolo della Granda tutti a festeggiare la fine del 2019 e l’inizio del 2020, senza dimenticare che in molti comuni sono in vigore le ordinanze che vietano l’uso di petardi, botti, fuochi d’artificio e bottiglie in vetro per motivi di sicurezza pubblica.



- Martedì 31 dicembre

Ad Alba per martedì 31 dicembre i festeggiamenti si svolgeranno in piazza Risorgimento e nelle aree adiacenti del centro storico, con giochi di luce, performance acrobatica, musica live dalle 23.00 alle 01.30; alle 23.50 ci sarà il Nutella Party e alle 24.00 avrà luogo l’accensione degli effetti pirotecnici a terra e a palco, lo sparo di coriandoli e di stelle filanti, le nuvole di bolle di sapone, il brindisi collettivo con il panettone. L’animazione sarà grande protagonista, a cominciare dalla musica, con l’esibizione dal vivo del gruppo Senzanome, cover band dei Nomadi. Quando inizieranno i rintocchi del duomo, dal cielo pioverà una nevicata di diecimila palline e una cascata di millecinquecento palloncini in lattice biodegradabili, con all’interno decine di buoni sorpresa. La piazza sarà allestita con maxi grappoli d’uva e pini stilizzati realizzati da Planet party, che metterà in scena anche una rappresentazione in scala dei nove pianeti del sistema solare.



A Dogliani il 31 dicembre si festeggerà il Capodanno con il tradizionale cenone di fine anno, intrattenimenti musicali per tutti i gusti e un grande spettacolo pirotecnico. Attesi grandi ospiti e non mancheranno l’orchestra da ballo e il dj set, che animeranno la nottata dopo un ricco cenone. La ricchissima programmazione di quest'anno prevede 3 aree spettacolo con 4 generi musicali, live music e dj set, animazione, spettacoli pirotecnici e cocktail bar e cenone da 1000 posti. Live music con: Settesotto, Roberto Molinaro, Dj Spyne - Zoo di 105, Matt Joe - Musica di Giostra, TuttaFuffa, Elena Tanz, Orchestra Spettacolo Alex e La Band.

Previsti anche menù convenzionati in diversi ristoranti del paese e navette convenzionate.

Dalle 21 all'una sarà disponibile un servizio di Baby-parking per bambini dai 3 ai 12 anni con servizio animazione.



A Carrù si terrà il primo “Capodanno porta della Langa. Aspettando il 2020”. Ad ospitare l’iniziativa sarà la nuova Bocciofila Comunale in località “La Nicoletta”. L’inizio è previsto alle 20.30 e durante la serata è previsto l’accompagnamento musicale con il liscio anni Sessanta, Settanta e Ottanta e l’intrattenimento del “Duo Simpatia”. Prevista animazione per i bambini. Su prenotazione.

Info: www.comune.carru.cn.it



A Bagnolo Piemonte il 31 dicembre, alle 21, presso gli impianti sciistici di Rucas, è in programma New Year’s Eve Party, una divertente festa di Capodanno in baita sulle piste con Dj set presso Snowbar. Info: www.rucaski.com



A Crissolo il 31 dicembre è prevista la “Notte Rosa di Capodanno” che ha in programma l’intrattenimento per i più piccoli, a partire dal pomeriggio con baby dance, animazione, cioccolata calda, nell’isola pedonale e nella piazzetta di Crissolo. Con partenza verso le 17,30 dal Rifugio Aquila Nera è prevista anche la Fiaccolata di Capodanno con arrivo a Crissolo capoluogo, presso la pista di pattinaggio. Al termine verrà acceso il falò e ci si potrà riscaldare con vin brulè e cioccolata calda. La sera, aspettando il 2020, i festeggiamenti proseguiranno con il tradizionale appuntamento sulla piazza del paese, con dj Ariele Giordanino, animazione, pink gadget. Dalle ore 01.00 presso la Sala delle Guide con dj Momo, Fex, Ema ci sarà il Capodanno Big Party.

Info: www.comune.crissolo.cn.it e www.monvisoski.it



Martedì 31 dicembre a Pian Muné, Paesana ci sarà una serata di festa per finire l’anno vecchio e iniziare il 2020 in un luogo suggestivo e divertente. Durante la serata, musica, balli e giochi di prestigio con il Mago Flinth. Cena su prenotazione e brindisi di mezzanotte in area esterna con panorama sulla pianura. Piste e rifugi aperti tutti i giorni fino al 6 gennaio. Info: www.pianmune.it

A Sampeyre, in piazza della Vittoria si festeggerà è in programma la “Veglia notturna di fine anno”, con il Dj Gasta della Vida Network, dalle 22 alle 3 con un Veglione. Info: www.comune.sampeyre.cn.it

e www.facebook.com/comunedisampeyre



A Pontechianale il Capodanno verrà festeggiato in piazza del municipio dalle 22.30 con “New Year Night”, serata disco e animazione, premi con il conto alla rovescia verso il nuovo anno. A Chianale dalle 19 è prevista la fiaccolata di fine anno presso il Mulino di frazione Chianale; seguirà vin brulè per tutti. A Pineta Nord, sulle piste da sci, fiaccolata di fine anno in notturna, guidata dai maestri di sci. Brindisi finale con vin brulè per tutti. Info: www.facebook.com/Pontechianale



A Cuneo il 31 dicembre verrà festeggiato con due principali eventi: l'associazione ALL 4U ha organizzato i festeggiamenti per l'anno nuovo in collaborazione con il locale Baladin. L'intrattenimento musicale di quest'anno sarà proposto dal gruppo live Radio Dance che dal palco naturale di Piazza Foro Boario animerà la serata con una scaletta musicale molto accattivante e studiata esclusivamente per far divertire il pubblico. Il clou della serata sarà ovviamente lo scoccare della mezzanotte, momento in cui dopo il countdown, sarà offerto ai partecipanti una degustazione di panettone e spumante per festeggiare l'ultimo dell'anno. L'evento è dalle ore 23.00 e ad ingresso libero.

L’arrivo del nuovo anno nella città sarà festeggiato anche con il Concerto di Capodanno al Teatro Toselli, a partire dalle ore 22, dal titolo “Tour de Europe - Melodie popolari europee”, Direttore d'orchestra Paul Emmanuel Thomas, Orchestra Filarmonica del Piemonte, Coro lirico Enzo Sordello, Direttrice Nina Monaco. Alle ore 24 brindisi augurale nel foyer del teatro.

Info e biglietti online: www.promocuneo.it



Macra si prepara al nuovo anno con concerti e spettacoli pirotecnici: martedì 31 dicembre alle ore 23.45 spettacolo pirotecnico a Borgata Bedale sottana con panettone e brindisi per festeggiare il 2020.



Ad Acceglio il 31 dicembre alle 00.30 è in programma una grande serata Disco presso la sala polivalente in Borgata Frere.



A Entracque, il 31 dicembre si celebrerà il Capodanno in piazza con musica dal vivo con i Way to Hollywood e festeggiamenti in Piazza del Mercato e, a mezzanotte, fuochi d'artificio e brindisi per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.



A Limone Piemonte il 31 dicembre nel centro storico è in programma una grande festa di Capodanno per salutare insieme il 2019, con musica e intrattenimento a cura dei dj di Radio 105. A partire dalle 22 la Piazza del Municipio inizierà ad animarsi con la selezione musicale dei dj resident Scarica e Marzi. Dalle 23 saliranno sul palco gli ospiti della serata, i dj Spyne e Matt Joe, che si alterneranno con il loro spettacolo distribuendo gadget al pubblico, fino al grande countdown con tutti gli artisti e al brindisi di mezzanotte. La serata, poi, proseguirà con musica e animazione live fino a notte fonda.



Il Capodanno di San Giacomo di Roburent si aprirà alle ore 17.45 del 31 dicembre con lo spettacolo pirotecnico dalle pendici del Monte Colmè seguito dalla Fiaccolata dal Monte Alpet fino a San Giacomo paese. A partire dalle ore 22 la festa in piazza con musica a San Giacomo e Cardini.

Info: www.sangiacomocardiniski.com e www.facebook.com/sangiacomocardiniski



Festa in piazza il 31 dicembre ad Artesina, Frabosa Sottana, per tutta la famiglia con le tradizionali fiaccolate dei bambini e dei maestri, lo spettacolo pirotecnico, la musica live e il dj set per aspettare il nuovo anno.



Il 31 dicembre, per iniziare l’anno nuovo con il piede giusto, Frabosa Soprana propone una serata all’insegna del divertimento. Si comincerà alle 18 con la tradizionale fiaccolata dei maestri di sci che con le loro fiaccole illumineranno Monte Moro. Arrivati in Piazza si dà ufficialmente fuoco al fantoccio, dicendo così addio simbolicamente al vecchio anno e accogliendo quello nuovo. Alle ore 22 inizieranno i festeggiamenti con musica dal vivo e dj set fino a notte fonda. Il tradizionale “Falò del vecchione” sarà accompagnato dalla distribuzione gratuita di panettone, vin brulè e cioccolata calda. Info: www.frabosa.com

Tutto esaurito per il Capodanno più famoso delle Alpi che ritorna come ogni anno con tanta musica e festa nella Conca di Prato Nevoso insieme a RDS e ai Dj del Papeete Beach.

Sold out infatti per il “Capodanno in Conca” di Prato Nevoso e per il tradizionale appuntamento con i fuochi di mezzanotte. L’organizzazione invita chi non ha già prenotato un soggiorno presso la località sciistica a rinunciare alla serata, per evitare intasamenti stradali.

Info e ordinanze comunali su: www.pratonevoso.com/2019/12/capodanno-sold-out



Capodanno in piazza dalle ore 22.00 anche ad Ormea con brindisi in collaborazione coi bar, musica in piazza e in Via Roma. La ProLoco, infatti, in collaborazione con il Bar Nazionale, il Bar Gemma e la Bocciofila, invita a salutare tutti insieme il Nuovo Anno a partire dalle ore 22.00.

A tutti i presenti verrà offerto il brindisi di mezzanotte. Info: www.comune.ormea.cn.it



A Serra Pamparato il Capodanno si festeggia in piazza… Come nelle grandi città. La festa, organizzata dalla Pro Loco, con musica, fuochi d’artificio, spumante e panettone prenderà il via il 31 dicembre alle ore 22.30; mercoledì 1º gennaio alle ore 14.30 è in programma la castagnata di Capodanno. Info: www.facebook.com/prolocoserra.pamparato



- Mercoledì 1° gennaio

A Murazzano è in programma il concerto "Essere suono" con canti popolari dal mondo, ninna nanna e canti sacri di Natale come augurio per il nuovo anno. Santuario della Beata Vergine di Hal, alle ore 17.00. Ingresso libero.



Ad Alba in San Domenico ritorna, mercoledì 1° gennaio alle 17.30, il concerto di Capodanno organizzato da Giuseppe Nova, anima dell'Alba music festival. L'acclamato direttore kazako Abzal Mukhitdinov, già alla guida del Teatro dell'opera di Astana, e la talentuosa giovane, non ha neppure vent'anni, violinista Elisso Gogibedaschwili con il suo violino Jean-Baptiste Vuillaume del 1849, proporranno uno straordinario programma con l'Orchestra sinfonica di Stato della Bulgaria. Si passerà da un'opera come il Concerto numero 1 di Niccolò Paganini ai grandi compositori, per arrivare al rito benaugurale e gioioso della tradizione viennese, con i capolavori della famiglia Strauss, comprese opere in prima esecuzione.



A Savigliano il 1° gennaio ci sarà l’annuale appuntamento con la musica di “Armonie della memoria” in collaborazione con l’associazione Amici dell’ospedale SS Annunziata di Savigliano per inaugurare il nuovo anno all’insegna della cultura e della solidarietà.

L’atteso Concerto di Capodanno come da tradizione si terrà al Teatro Milanollo alle ore 17 con l’orchestra Tzigana di Budapest, già ospite della città di Savigliano in passato, Antal Szalai e l’attrice Barbara Amodio. Gli ultimi posti disponibili potranno essere ancora acquistati il giorno stesso del concerto, mercoledì 1° gennaio, al Botteghino del Teatro dalle ore 15.30.

Info: www.comune.savigliano.cn.it



A Elva mercoledì 1° gennaio alle ore 15 sulla piazza in borgata Serre è in programma il concerto di inizio anno "Calendau, Noves Occitanes" con Sergio Berardo e ci saranno mercatini dell'artigianato tutto il giorno.



A Casteldelfino, nella località Torrette, andrà in scena “Lou Fantome de La Toureto”, secondo un’antica tradizione ripresa dai giovani della borgata; il fantoccio di paglia costruito il giorno precedente rappresenta l’anno appena trascorso. Verso le ore 15 inizierà il corteo funebre dalla piazzetta, con tanto di tamburi e musica e raggiungerà la zona dei prati sopra il villaggio, e qui si applicherà la condanna al rogo. Si tratta di un rito propiziatorio pre-cristiano associato al culti della fertilità che auspica il ritorno del sole. Info: https://comune.casteldelfino.cn.it

Sulla scia dei successi delle passate edizioni la Podistica Valle Grana ed il Comune di Villar San Costanzo ripresentano anche quest’anno “Prim de Genè bugia i pè” camminata e corsa non competitiva per beneficienza aperta a tutti. La manifestazione si terrà mercoledì 1° gennaio per le vie del paese e, tempo permettendo, nello spettacolare parco dei Ciciu. Scopo dell’iniziativa smaltire gli eccessi del cenone di Capodanno e raccogliere fondi da consegnare all’Associazione Raffaela Rinaudo di Dronero

Ritrovo alle ore 14 e partenza alle 14.30, percorso di circa 6 chilometri, quota di iscrizione 3 euro, al termine gran rinfresco nel salone polivalente.

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione atmosferica.

Occasione benefica che concilia attività fisica, buona compagnia e paesaggi magnifici! Non mancate!



Capodanno alternativo tra spiritualità e natura

A Bra le Clarisse, come gli anni scorsi, propongono un Capodanno alternativo per iniziare l'anno nuovo con speranza e con un sorriso. Alle 22.30 del 31 dicembre è in programma il Rosario meditato, seguirà l'Adorazione Eucaristica e la Messa di inizio anno 2020 a Mezzanotte. Al termine auguri con le dolcezze del convento. Appuntamento al Monastero delle Clarisse, in Viale Madonna dei Fiori, 3 a Bra.



A Valmala ritorna al santuario il “Capodanno alternativo” il 31 dicembre con un’ora di preghiera, di adorazione eucaristica, dalle 23 fino alla mezzanotte, aperta a tutti, famiglie e giovani. Seguirà un momento di festa insieme.



A Boves la Fiaccolata della Pace è in programma mercoledì 1° gennaio (Giornata Mondiale per la pace) alle 17.45. A precedere la camminata, la Messa delle 17 e la distribuzione delle fiaccole in piazza dell’Olmo. Il tema scelto rappresenta un momento di continuità con il cammino intrapreso nella stagione in corso, dedicato in particolar modo ai “CambiaMenti coraggiosi”. La fiaccolata si snoderà, come abitudine consolidate, per le vie cittadine facendo tappa presso il Monastero delle Clarisse per poi concludersi nel teatro parrocchiale dove ci saranno interventi conclusivi e un piccolo concerto dei bambini del coro “Note senza confini”, diretti da Valeria Arpino. Al termine della manifestazione verrà offerto ai partecipanti un rinfresco.

A Monterosso Grana per salutare il 2019 il 31 dicembre si può salire sul Monte Ribè per ammirare l’ultimo tramonto dell’anno da un luogo fortemente simbolico nella storia della valle Grana. Una passeggiata pomeridiana, un modo per avvicinarsi ad una serata di festa respirando la montagna quiete e tranquilla, in piena stagione invernale. Il ritrovo è a San Pietro Monterosso, piazza della Chiesa, alle 14.30 (l’escursione, di difficoltà media, ha una durata di circa 4 ore). Il costo è di 10 euro, più l’eventuale noleggio di racchette da neve a 3 euro.

Mercoledì 1° gennaio è in programma un’escursione per ammirare la prima alba dell'anno con "Colassion en Bonetta". Ritrovo a Valgrana alle 5.30, durata 6 ore, difficoltà media.

Sempre mercoledì 1° gennaio, è stata organizzata una tranquilla passeggiata per smaltire i postumi di cenone e pranzo di Capodanno. Ritrovo in piazza Marconi a Valgrana alle 14. Durata 3 ore, difficoltà facile.



A Moiola il 31 dicembre può essere vissuto a contatto con la natura, in compagnia di nuovi amici e sotto il cielo stellato. Valle Stura Adventure propone una passeggiata notturna per festeggiare la mezzanotte sulla panoramica cima della Cappella dell'Incoronata, con un grande buffet con soli prodotti della valle Stura. Si accoglierà l'anno nuovo con una musicista per ascoltare e ballare tutti insieme le musiche della tradizione del luogo.

Info: www.vallesturadventure.it e www.facebook.com/vallesturadventure



- Divertirsi sulla neve

