Notte delle Streghe” di Rifreddo: premiati i vincitori del concorso dei “fantocci”

Dopo il concorso fotografico ecco che si è finalmente diradato anche il mistero sui nomi e sulle opere che hanno vinto il concorso dei pupazzi e delle terribili composizioni legate alla fortunata kermesse “Le Notti delle streghe 2019” di Rifreddo.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stata Monica Adelchi con una grandissima composizione situata presso la sua abitazione. Una realizzazione che moltissime persone hanno interpretato addirittura come una scena aggiuntiva rispetto a quelle proposte dagli attori.

Alla stessa sono andati: il libro sui processi alle streghe del 1495, una bella strega, nonché cinque biglietti con accesso senza coda all’edizione 2020 della terribile ed oscura passeggiata teatrale “Terrore nel borgo”.

Una manciata di tagliandi che, data l’impressionante velocità con cui anche quest’anno sono spariti i tagliandi per l’accesso alla passeggiata teatrale, rappresentano sicuramente il premio più ambito. Il secondo premio è andato, invece, alla famiglia di Denis Borello che ha realizzato una scena di un omicidio in famiglia.

Anche i secondi classificati in premio sono arrivati: una bella strega ed i biglietti “senza coda” per le prossime Notti delle streghe. Terzo ed ultimo premio per la famiglia di Cinzia Boero si è concentrata sulla tematica dei fantasmi.

Consegnati i premi gli Amministratori comunali hanno ringraziato pubblicamente tutti i partecipanti al concorso e la serata si è poi conclusa con un piccolo rinfresco e con gli auguri di buone feste.