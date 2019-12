Poche ore ci separano dal 2020: tutto pronto a Crissolo per il “Millennial official party”

A Crissolo, in alta Val Po, è davvero tutto pronto per il grande evento della notte di San Silvestro.

Quest’oggi (martedì 31 dicembre) il paese si animerà già a partire dal pomeriggio, con baby dance, animazione e cioccolata calda in programma nell’isola pedonale e nella piazzetta di fronte al Municipio.

In serata, invece, aspettando il conto alla rovescia per salutare il 2020, grande animazione con la Notte rosa di Capodanno, sempre nel centro pedonale del paese: Dj Ariele Giordanino salirà in consolle, da dove verranno distribuiti pink gadget ai partecipanti.

Dopo il grande brindisi della mezzanotte, a partire dall’una, la festa si sposterà nella sala delle Guide, nel piazzale della seggiovia, con il “Millennial official party” (ingresso 20 euro con drink compreso). Si ballerà sino al mattino con la musica dei Dj Momo, Fex ed Ema (ingresso in prenotazione, con accessi limitari. Info e prenotazioni: 340.8506295 – 393.3359136).

L’organizzazione è curata, in tandem, dall’Alma Eventi e dal Comune di Crissolo.