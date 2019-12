Un anno di notizie tra cronaca, politica, sport e storie belle: ecco cosa vi abbiamo raccontato in questo 2019

Un anno ricco di notizie quello che volge al termine. Il lavoro congiunto sulla provincia di Cuneo delle due redazioni Targatocn.it e LaVocediAlba.it per raccontare i fatti di questo 2019 è stato molto. Saremo pronti a raccontarvi con medesimo entusiasmo anche il 2020 di notizie della provincia Granda.

Ma prima di ricominciare ecco un piccolo riassunto delle notizie più importanti dell’anno appena concluso.

Si parte con l’uccisione di Barge. La 70enne Anna Piccato viene rinvenuta priva di vita nei pressi della chiesa di San Rocco il 23 gennaio. Da subito le indagini propendono all’omicidio. Giorni dopo Daniele Ermanno Bianco confessa.

A tener banco anche quest’anno il caso Bucci, l’ultras della Juventus morto in circostanza sospette dal viadotto di Fossano. La salma del tifoso sepolta al cimitero di Cuneo è stata riesumata, è cambiato il capo d’imputazione. Si indaga ora per un presunto omicidio.

Il 2019 è stato anche anno di elezioni. Si è votato per le Europee, per le Regionali e per 179 comuni della Granda. La Lega si conferma forza politica trainante del nostro territorio. La cuneese Gianna Gancia vola a Bruxelles, mentre l’albese Alberto Cirio è il nuovo governatore della Regione Piemonte. Nelle 4 sorelle al voto la sfida finisce con un “pareggio”. Il centrosinistra vince a Bra e Saluzzo con Gianni Fogliato e la riconferma di Mauro Calderoni. Mentre il centrodestra conquista Fossano e Alba con Dario Tallone e Carlo Bo.

Non solo cronaca e politica. Ma anche storie belle da raccontare: come quella di Marta Busso, la 26enne neo dottoressa cuneese che ha risolto un caso “impossibile” narrato anche da Netflix.

Ancora cronaca in estate con l’omicidio suicidio in via Ponzo San Martino a Cuneo, in pieno centro. Il titolare di Dimo Sport Marco De Angelis viene freddato nel suo negozio da Germano Sciandra. L’uomo si è tolto la vita dopo aver compiuto il delitto.

Ma abbiamo raccontato anche di incidenti a lieto fine. Uno in particolare. Quello di uno speleologo bloccato per 24 ore nella grotta Fiat Lux sul massiccio del Marguareis a Briga Alta a 300 metri di profondità. L’uomo è stato salvato grazie al lavoro e la collaborazione di oltre 60 soccorritori provenienti anche da fuori Piemonte.

La provincia Granda “premiata” non solo il Regione con Alberto Cirio. Al ministero della Pubblica Amministrazione è stata nominata la 35enne monregalese Fabiana Dadone, Movimento 5 Stelle nel governo Conte Bis, tutt’ora in carica.

Il 2019 si è chiuso con l’apertura di diverse crisi aziendali. Tra tutte la più importante in termini numerici è sicuramente l’annuncio della chiusura degli stabilimenti di Saluzzo e La Loggia della Mahle. Ma futuro incerto anche per i lavoratori dell’Ex Ilva di Racconigi, ora Arcelor Mittal. A Nucetto 29 lavoratori dell’Alpitel rischiano il licenziamento.

Moltissime, purtroppo, le notizie legate a morti sulle strade, in montagna o sul posto di lavoro. Proprio su quest’ultimo il dato registra un trend negativo. Le morti bianche del 2019 hanno superato quelle dello scorso anno.

Ancora al palo le infrastrutture della Granda che ancora aspettano un completamento. Asti Cuneo e Tenda Bis su tutte. Il 2019 ha inaugurato l’Armo Cantarana e il nuovo porto di Vado Ligure. Quest’ultima opera strategica per il futuro economico della Granda.

In questo 2019 siamo anche caduti nella dolcezza. Quella dei Nutella Biscuits, il nuovo brand di casa Ferrero. Un fenomeno mediatico, che ha registrato in tre settimane la vendita di 54 milioni di biscotti che ora sono introvabili, o quasi…

Come nel 2016, gli stessi giorni di fine novembre a tre anni di distanza le piogge incessanti si sono abbattute sulla nostra provincia. Esondazioni e frane in molte zone della Granda, Cardè il comune più colpito.

Concludiamo con lo sport. Termina l’annus horribilis del Cuneo Calcio che disputa un buon campionato in serie C, ma per le penalizzazioni è costretta alla retrocessione. La società fallisce e riparte dalla terza categoria con il nome Cuneo Football Club.

E con estremo piacere chiudiamo la rassegna con la straordinaria vittoria di Marta Bassino a Killington nella gara di Coppa del Mondo di slalom gigante. L’atleta borgarina di 23 anni è un talento puro e auguriamo a lei come a tutti i lettori uno splendido 2020 di gioie e di successi.