Scuola: criticità e prospettive per il nuovo anno

Giunti al termine di ogni anno si è soliti fare un bilancio su quelli che sono stati gli eventi caratterizzanti, sui traguardi raggiunti e non raggiunti, insomma ci si guarda allo specchio e si tirano le somme.

Indubbiamente la situazione del comparto scuola è molto delicata;

quando un mondo come quello dell’istruzione, dell’università e della ricerca, vede la diminuzione del PIL tra il 2009 e il 2018 da 4,6 a 3,8 in Italia, e da 5,2 a 4,6 in Europa, è opportuno fermarsi e fare una riflessione al fine di comprendere cosa sta succedendo.

Non si investe in capitale umano, in quella che dovrebbe essere “l’infrastruttura per eccellenza” per la crescita del paese. Non si tiene conto dei nostri piccoli e grandi alunni, dei bisogni dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti, senza contare che i nostri ragazzi avrebbero diritto anche a realizzare i loro sogni, i loro progetti di vita.

C’ è un problema di fondo che è quello della profonda demagogia che sta attraversando il mondo, dell’individualismo, del rancorismo, dell’autoreferenzialità.

In questo contesto difficile, è importante e fondamentale contribuire alla costruzione di quell’idea di scuola come di comunità educante, modello questo che ha bisogno di un sindacato che sappia fare comunità.

Questo vuol essere il ruolo della Cisl Scuola Cuneese: offrire un servizio con e per la scuola, fornendo al personale tutto del comparto un supporto sia in termini di consulenza e servizi, ma anche sotto il profilo della formazione.

Veniamo ora alle attese per il nuovo anno.

Le dimissioni del ministro Fioramonti, la divisione del ministero tra Scuola affidata al sottosegretario Azzolina, e Università e Ricerca affidate al rettore Manfredi, ci lasciano con le incognite di una successione al vertice in un periodo così delicato in cui accordi e intese attendono di trovare piena e coerente attuazione.

Partiamo dai precari: sul. nr.303 della Gazzetta Ufficiale e' stata pubblicata il 28 dicembre scorso la legge di conversione del d.l.126/2019 recante misure urgenti sulla scuola (Legge 20 dicembre 2019, n. 159).

Ci sono voluti mesi per avere un provvedimento che portasse a soluzione alcune emergenze del precariato individuate esplicitamente nell’intesa del 24 aprile a Palazzo Chigi e in quella successiva del 1° ottobre col ministro Fioramonti.

Purtroppo il decreto prima e la legge di conversione poi, hanno portato luci ed ombre dal momento che non erano stati recepiti completamente tutti i punti concordati nelle intese, e, nel corso dei lavori parlamentari, erano state introdotte disposizioni in materia di mobilità che invadono il campo delle prerogative contrattuali. E’ saltata inoltre la possibilità di accedere a posti di DSGA attraverso procedure di mobilità professionale per gli assistenti amministrativi “facenti funzione” da almeno tre anni.

Queste le ragioni della proclamazione dello stato di agitazione sospeso a seguito del tentativo di conciliazione del 19 dicembre u.s. conclusosi positivamente.

Ci si aspetta quindi l’avvio, a partire dal 7 gennaio prossimo, di tavoli di lavoro al MIUR attraverso i quali affrontare le criticità riscontrate sia a livello di risorse necessarie alla scuola, sia riguardo i contenuti del decreto.

Ricordiamo che nella fase di discussione del DL alla Camera non sono mancate le proposte di interventi emendativi avanzate dalla CISL Scuola Nazionale, evidenziate anche in sede di audizione presso la commissione cultura e istruzione.

Tra quelle accolte:

la validità dell’a.s. 2019/20 ai fini del computo del triennio richiesto per accedere al concorso straordinario per la scuola secondaria;

la possibilità di partecipare alle procedure abilitanti per la scuola secondaria anche per i docenti con tre anni di servizio nella paritaria e nella formazione professionale;

riapertura delle graduatorie di III fascia e la loro trasformazione, insieme alla II fascia, in graduatoria provinciale da utilizzare per le supplenze di durata annuale o fino al termine delle lezioni;

salvaguardata la continuità didattica sui posti occupati dai diplomati magistrali immessi in ruolo con riserva con sentenza negativa dopo il 20° giorno di attività didattica;

accesso al concorso straordinario per gli specializzandi su posti di sostegno;

Possibilità per chi è inserito nelle Graduatorie Provinciali ad esaurimento di essere assunto in altra provincia in cui le graduatorie risultino esaurite.





Confidiamo nella puntuale attuazione del percorso delineato nel verbale di conciliazione del 19 dicembre, in modo da dare, in particolare, concreta attuazione alle procedure di reclutamento.

In tal senso la Cisl Scuola di Cuneo ha avviato già nei mesi di novembre/dicembre scorsi iniziative formative dedicate a tutti coloro che vorranno affrontare le procedure concorsuali; gli incontri in presenza, ospitati presso l’IIS Vallauri che mette a disposizione spazi e strumentazioni tecnologiche delle più avanzate, sono supportati da una piattaforma online in collaborazione con Cisl Scuola Piemonte. I prossimi appuntamenti formativi saranno pubblicati sull’area dedicata del sito della struttura territoriale.

È quanto mai necessario assumerci la responsabilità di essere al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola, costituendo un valido punto di riferimento all’altezza delle emergenze e della sfide.

Buon anno a tutti

Il Segretario Generale Cisl Scuola Cuneo Claudia Zanella