Il colore di tendenza del 2020 è Classic Blue Pantone 19-4052: come abbinarlo

"Viviamo in un’epoca che richiede fiducia e speranza. Pantone 19-4052 Classic Blue, una stabile tonalità di blu sulla quale possiamo sempre fare affidamento, trasmette proprio questa sensazione di costanza e fiducia. Dotato di profonda risonanza, esso costituisce una solida base a cui ancorarsi. Blu sconfinato che ricorda il vasto infinito cielo serale, ci incoraggia a guardare al di là dell’ovvio per pensare più in profondità e fuori dagli schemi, ampliare i nostri orizzonti e favorire il flusso della comunicazione."

Con queste parole Leatrice Eiseman, executive director del Pantone Color Institute, presenta il colore dell'anno 2020 il 19-4052 Classic Blue.

Da sempre il blu è il colore della comunicazione, della calma e della serenità. Questa nuance ha l'eleganza e la compostezza di una giacca sartoriale. E' il colore preferito di chi è in pace con se stesso e non ha "guerre" in corso. Trasmette pacatezza e autocontrollo, ed è alla base di un guardaroba dallo stile classico.

Per chi sposa a pieno la filosofia di questo colore, non sarà difficile indossarlo, ma per chi ama uno stile più moderno o eccentrico, la mission può essere un po' più ardua.

Ecco allora 5 modi per abbinarlo a seconda del tuo stile:

1) CLASSICO: per chi ama questo stile, l'accostamento migliore sarà con il BIANCO, questa abbinata, con un l'aggiunta di un dettaglio color sabbia o rosso, rimanderà immediatamente al look marinaro. Da valorizzare con accessori in pelle bianca o blu, per un outfit invernale. Da completare con accessori in rafia o paglia per un outfit estivo.

2) ROMANTICO: per chi ha questo gusto, il ROSA sarà la scelta perfetta. Che si tratti di rosa cipria, rosa antico o rosa scuro, il risultato finale sarà elegante, raffinato e dolce. Se proprio il rosa non fa per te, una buona alternativa può essere data dal beige rosato, dal tortora o dal verde acqua. Il tutto da mettere in risalto con un trucco delicato e degli accessori con pietre in quarzo.

3) ECCENTRICO : in accoppiata con il suo colore complementare risulterà particolarmente vibrante. Via libera quindi al l'ARANCIO "zucca" e al GIALLO "senape" per un modo di vestire che non passa inosservato. Troppo carico per te? Se l'abbinata con questi colori ti stuzzica, ma l'effetto finale è eccessivo, prova a destinare il colore solo ad un accessorio che faccia la differenza nel tuo abbigliamento. Un completo giacca pantalone classic blu può risultare un po' noioso, ravvivalo con un paio di décolleté gialle ed il gioco è fatto. In alternativa anche borsa e foulard con fantasia che riprende tutti i colori dell'outfit può essere una buona soluzione.

4) CASUAL : con il VIOLA sia nelle sue sfumature più intense, sia nelle varianti più delicate come i lilla. Se nell'armadio vi sono rimasti diversi pezzi in tonalità Ultra Violet, il colore Pantone del 2018, potrai sfruttarli in abbinamento al nuovo Classic Blue. Riuscirai così a sdrammatizzare questo colore serioso e dargli un look meno da ufficio e più adatto al tuo tempo libero.

5) MODERNO : con il NERO. Questo binomio vietato nel passato è stato sdoganato ormai da anni da Yves Saint Laurent. Scettico/a? Sappi che è un accostamento bellissimo anche se difficile da realizzare senza incappare in errori. Se hai visto questa proposta sulle passerelle ma non hai mai osato provare, ecco semplici trucchi per non sbagliare. Il nero ed il blu devono essere abbastanza diversi da non essere confusi, così da scongiurare l'effetto "per sbaglio". In questo senso, scegliere materiali diversi, aiuterà a differenziarli ulteriormente, soprattutto avendo l'accortezza di sceglierne uno lucido ed uno opaco. Qualche esempio? Top blu in seta e giacca nera in panno, gonna in tulle nero e maglioncino dolcevita blu in lana mohair, ecc... Se non ti piace il nero prova con il bordeaux o il color ruggine, otterrai comunque un effetto non scontato.

Un'altra modalità di abbinamento utile per le meno esperte è quello di restare in nuance, quindi sì a tutte le varianti di classic blue più o meno intense accostate fra loro. Attenzione solo a mantenere la stessa base colore, accostare blu caldi a blu freddi è molto più difficile e soprattutto rischioso. Quindi gioca mantenendo la stessa tonalità ma con intensità diverse.

Se vuoi sfoggiare questo colore già per capodanno, accendilo con accessori argento. Se hai già scelto la tua mise per la fine dell'anno, potrai utilizzarlo per fare un dono ai tuoi ospiti, nel colore di tendenza 2020.

E tu? Come abbinerai il colore CLASSIC BLU?

In attesa di scoprirlo ti faccio i miei migliori auguri di Buon Anno!

