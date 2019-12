Cuneo: in dono dalla Fondazione "Matteo Costamagna" al S.Croce due manichini d'addestramento per le emergenze pediatriche

La Fondazione Matteo Costamagna ha donato alla Pediatria del S. Croce di Cuneo due manichini da addestramento alle emergenze pediatriche. Oltre alle numerose iniziative che da anni sostengono generosamente, questa volta supportano la formazione all'urgenza degli operatori pediatrici.



Analogamente ai piloti e ad altri professionisti che devono affrontare situazioni complesse e inattese, i team di medici e infermieri che assistono bambini in situazioni critiche sono più efficaci se possono sperimentare ripetutamente le manovre e le sequenze di intervento in un contesto di simulazione.



I due manichini verranno utilizzati nei corsi PALS (Supporto avanzato delle funzioni vitali in pediatria) organizzati dall’Azienda Ospedaliera. Gli istruttori (pediatri, anestesisti, chirurghi pediatrici) sono tutti certificati dall’American Heart Association; ora confidano di riuscire a completare l’acquisto di tutto materiale didattico necessario, che finora dev’essere noleggiato per ogni corso.



La consegna del dono è avvenuta nel pomeriggio di lunedì 23/12, davanti all’albero di Natale del reparto di Pediatria, con la partecipazione dei sig.ri Costamagna, degli istruttori dei corsi base e avanzati di rianimazione pediatrica, dei volontari dell’ABIO di Cuneo … e con una colonna sonora d’eccezione: una giovane arpista ha portato il suo strumento e suonato con grande talento.



La direttrice della Pediatria, anche istruttrice dei corsi, ringrazia di cuore a nome di tutto il team per la fiducia accordata al progetto.