Solidarietà: in sei mesi ASSO raggiunge il suo primo obiettivo

Dopo il successo del Concerto di Natale della Filarmonica "Il Risveglio" tenutosi a Dogliani, con la raccolta benefica per la Onlus ASSO, Amici della Sanità per il Sud-ovest della provincia di Cuneo, la presidente Mariangela Schellino ha evidenziato: "Ringraziamo sentitamente la Filarmonica, il Sindaco e l'amministrazione di Dogliani e l'Istituto comprensivo Luigi Einaudi per il lodevole concerto".

"Con gli eventi organizzati nei primi sei mesi dell'attività di ASSO siamo giunti a un bel Natale per la nostra associazione:​ ​in questi giorni sono stati consegnati in ospedale i Monitor destinati al Dea di Mondovì (tre) e al PS di Ceva (uno) e il prossimo obiettivo sarà quello di contribuire all'apertura degli Ambulatori della Cronicità nel Distretto Sud-est della ASL CN1 (Mondovì-Ceva-Dogliani) con l'acquisto di cinque attrezzature".

"Le somme raccolte a seguito degli eventi organizzati, e le donazioni​ personali di alcuni benefattori, sono tutte finalizzate al finanziamento di questi progetti. E' solo grazie alla vostra collaborazione, al vostro impegno, alla partecipazione di tante persone agli eventi organizzati che abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo e abbiamo già iniziato la raccolta fondi per la seconda finalità".