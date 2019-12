Anche Astra "Fa quadrato" sulla sospensione dei pedaggi della A6 Torino-Savona

Alla luce dell’appello presentato dall’associazione “Fare quadrato”, Astra esprime tutta la sua condivisione per la proposta di sospensione delle tariffe autostradali sulla A6 o quantomeno un ridimensionamento delle stesse alla luce dei sempre più attuali disagi.Infatti, questo mese di maltempo ha ulteriormente confermato quanto da tempo Astra denuncia, ossia lo stato di fragilità delle infrastrutture viarie piemontesi, che puntualmente con l’arrivo del maltempo sono oggetto di chiusure che comportano notevoli disagi a tutto il mondo produttivo e non, in particolare quello dell’autotrasporto.

“Vogliamo far sentire il nostro appoggio e la nostra condivisione alla proposta avanzata dai giovani amministratori, i quali giustamente hanno posto l’attenzione sul problema delle infrastrutture che collegano il Piemonte con la Liguria e più in generale di tutta la provincia cuneese”.La chiusura ad intermittenza del Colle della Maddalena e il divieto di transito ai mezzi pesanti in Valle Roja, a cui si sono aggiunte le chiusure temporanee di alcuni tratti dell’autostrada A6, hanno comportato sempre maggiori disagi sia in termini organizzativi che economici: appare perciò di buon senso una proposta di sospensione del pagamento delle tariffe autostradali della A6.“Ci auguriamo pertanto -conclude il Presidente Diego Pasero –che questo appello possa portare ad una più ampia e costruttiva discussione in merito alla situazione della rete stradale ed autostradale piemontese tra tutti gli operatori e i soggetti coinvolti, al fine di poter predisporre un progetto serio per il futuro in modo da non dover ogni volta subire inermi gli agenti atmosferici avversi”