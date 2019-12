Prato Nevoso: viabilità in tilt. Chiusa la strada all'altezza di Frabosa Sottana

Viabilità in tilt già alle 15 di oggi - martedì 31 dicembre - per salire verso Prato Nevoso, la stazione sciistica monregalese che attende di festeggiare il Capodanno con oltre 15mila persone.

Sulla strada per Prato Nevoso, prima del bivio per Artesina, si è formata una lunghissima coda che occupa in parte entrambe le corsie, probabilmente per un piccolo incidente o forse solo per il traffico intenso.

Così, con diverse ore in anticipo, la strada è stata chiusa all'altezza di Frabosa Sottana.

Intanto la stazione sciistica di Prato Nevoso si prepara alla serata.

E' stato organizzato il supporto per interventi di emergenza per un Capodanno in sicurezza.