Teatro a Bra: con Francesco Paolantoni “Si ride a crepafavole”

Risate, musica e narrazione in compagnia dell’attore Francesco Paolantoni aprono il 2020 al Teatro Politeama Boglione di Bra. Venerdì 10 gennaio alle 21 va in scena “Si ride... a crepafavole!”, monologo comico che racconta, dissacrandole, alcune famosissime favole. Così, Cappuccetto Rosso (che vuol farsi chiamare Olga) si intreccia con i Sette Nani, con Biancaneve che fa le bizze e manda in terapia la Strega Cattiva, mentre i Tre Porcellini sono ben altro rispetto a quel che offre il racconto noto a tutti i bambini. Lo spettacolo continua poi con un’originale e personalissima versione di Pierino e il Lupo, opera del compositore Sergej Prokofiev, scritta nel 1936 dopo il suo ritorno nell'Unione Sovietica.

Sergio Paolantoni è accompagnato sul palco dall’Orchestra “Saverio Mercadante”, diretta dal Maestro Maurizio Dones.

I biglietti per lo spettacolo sono esauriti.



I prossimi appuntamenti a teatro sono il 22 gennaio con l’operetta di Johann Strauss “Il Pipistello”, portata in scena dalla Compagnia Corrado Abbati e il 4 febbraio con “I due gemelli”, adattamento del testo di Goldoni “I due gemelli veneziani” a cura di Natalino Balasso, intrepretato e diretto da Jurij Ferrini. Il programma completo degli spettacoli è sul sito www. turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio cultura turismo e manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, o chiamando lo 0172.430185.