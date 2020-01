365 giorni di notizie su Targatocn... ecco quali sono state le più lette del 2019

Quali sono state le notizie più lette su Targatocn nel 2019? Ecco le prime 10 dell'anno appena trascorso.

In testa alla classifica, con 319.001 lettori, abbiamo una notizia dello scorso 24 novembre: il crollo del viadotto sulla Torino-Savona all'altezza di Altare.

Fortunatamente non ci sono state vittime, ma il crollo ha evidenziato l'enorme fragilità infrastrutturale del nostro Paese, se mai ce ne fosse stato bisogno...

La seconda notizia più letta? Non ce lo saremmo mai aspettati, ma riguarda il calendario scolastico regionale. 121.238 i lettori unici di una news che riguarda migliaia di studenti e di famiglie.

Terzo gradino del podio per la notizia dello scorso 4 luglio: l'omicidio suicidio avvenuto in pieno centro a Cuneo, letto da 118.001 persone. La notizia è stata approfondita per giorni, ma è stato il lancio di Targatocn, primo giornale ad arrivare sul posto, quando ancora non era chiaro cosa fosse successo, a rimbalzare ovunque, con migliaia e migliaia di lettori.

Quarta notizia dell'anno per numero di lettori: un tragico fatto di cronaca avvenuto lo scorso 11 agosto a Borgo San Dalmazzo. In un incidente stradale in via Ambovo ha perso la vita un ragazzino di 13 ann, Alessandro, savonese. I lettori sono stati 113.238

In quinta posizione - con un numero di lettori pari a 96.243, ancora cronaca e ancora una giovane vita spezzata, quella del 20enne Alessio Scarzello, ritrovato senza vita il 4 aprile del 2019.

In sesta posizione troviamo un articolo decisamente più leggero, legato al mondo della moda. Protagonisti i mitici jeans. I consigli della nostra fashion blogger Alessandra Canelli sugli errori da non fare nella scelta di uno dei capi più amati sono stati letti da 96232 persone.

Settima notizia più letta del 2019, con 96211 lettori: ancora cronaca e ancora un giovanissimo. Riguarda la tragica scomparsa di Enrico Toma, morto a soli 17 anni

Scendiamo in classifica alla posizione numero 8 per trovare un articolo di Ernestina Fiore, che settimanalmente scrive per la rubrica "Un click sulla psicologia". Il suo articolo dal titolo "Chi va dallo psicologo non è matto, è una persona in grado di amare se stessa", pubblicato nel 2018, anche nel 2019 è stato tra i più letti, tanto da entrare in questa speciale classifica: i lettori sono stati ben 94212. Che cosa significa? Che forse c'è davvero un gran bisogno di prendersi cura di se stessi e di affidarsi ad uno specialista che ci guidi in questo percorso affascinante e a volte doloroso. Ma per molti vitale e necessario.

Posizione numero 9, con 92199 lettori: una notizia da un lato tragica, dall'altro piena di speranza e positività. All'ospedale Carle di Cuneo la sala d'attesa del day hospital oncologico è stata resa più accogliente e adesso porta il nome di Giulia Cacciolatti, una giovane donna morta per un tumore, che in quella stanza aveva passato tanto tempo e che si era ripromessa, una volta guarita, di rendere più accogliente. Lei purtroppo non ce l'ha fatta, ma lo hanno fatto al suo posto i genitori e gli amici. Un modo per ricordare questa splendida donna di 31 anni.

Decimo posto per una notizia che, ancora una volta, riguarda il mondo della scuola da vicino. Tradotto: migliaia di studenti e di famiglie. 91238 lettori per la chiusura delle scuole causa "big snow" dello scorso 31 gennaio.

Da oggi inizia un nuovo anno, durante il quale continueremo a tenervi informati su ciò che accade nella provincia di Cuneo, con la passione e l'impegno di sempre!

Buon 2020 a tutti i lettori di Targatocn!