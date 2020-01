Con 13,3 gradi, il 31 dicembre Cuneo è stato il capoluogo più caldo del Piemonte

Ancora alta pressione e cieli azzurri sulla provincia di Cuneo, con qualche foschia mattutina. Ma sono le temperature a colpire maggiormente: nella giornata di ieri 31 dicembre, alle 14.50, il capoluogo della Granda ha fatto registrare la temperatura più alta, con ben 13,3 gradi centigradi.

Biella, secondo capoluogo più caldo, si è fermata a 10,3. I dati sono stati diffusi da Arpa Piemonte, l'Agenzia regionale per l'ambiente.

Sono decisamente più in linea con la stagione le temperature minime, anche se il mese di dicembre, analizzato nel suo insieme, è stato più simile al mese di ottobre, soprattutto per i valori minimi. Come non ricordare il dato dello scorso 25 dicembre a Torino, con la temperatura notturna prossima ai 18 gradi? Effetto del fhoen, con la notte di Natale più calda degli ultimi 155 anni. A Cuneo si erano registrati valori prossimi ai 15 gradi, come nella maggior parte delle giornate a partire dall'ultima decade di dicembre e, quindi, del 2019.

E proprio guardando al 2019, come rivelano i dati della Società Meteorologica Italiana - NIMBUS, quello che ci lasciamo alle spalle è l'anno più caldo nella serie dal 1865, pari merito con il 2018: temperatura media 15,2 °C, 1,5 °C sopra la media 1981-2010.

Marzo, giugno, luglio, ottobre e dicembre sono i mesi che più hanno contribuito all'anomalia annuale. Tutti i 20 anni più caldi su 155 appartengono al periodo successivo al 1993.