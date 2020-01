Mondovì, strettoia di Carassone: fabbricato in vendita, si apre uno spiraglio?

Si apre forse uno spiraglio, a Mondovì, per la strettoia posta all'ingresso del rione Carassone, da anni teatro di incidenti e unanimemente ritenuta pericolosa per automobilisti e pedoni.

L'argomento era stato dibattuto in Consiglio comunale già a fine 2018 (interrogazione dei consiglieri Paolo Magnino , PD, e Stefano Tarolli , "Mondovì a Colori"), ma l'assessore ai Lavori Pubblici, Sandra Carboni , aveva spiegato in quell'occasione che "abbiamo provato a fare una stima dell'onerosità dell'operazione partendo dai valori dell'osservatorio catastale, e abbiamo stimato un'uscita di 230mila euro" . Una cifra decisamente fuori budget per le casse municipali.

Qualcosa, però, potrebbe essere cambiato nell'ultimo periodo. Il segretario della Lega Salvini Premier di Mondovì, Diego Boetti , ha infatti indirizzato una missiva al sindaco, Paolo Adriano , e al presidente del Consiglio comunale, Elio Tomatis , per segnalare che il fabbricato che rende difficoltosa la circolazione è stato messo in vendita.

"Ricordo che in passato diversi erano stati i tentativi per porre soluzione al problema, ma la proprietà dell'immobile non sembrava pronta a prendere decisioni - afferma Boetti -. Visto che ora l'intenzione di vendere c'è, mi permetto, penso a nome di tutti i carassonesi, di sollecitare l'amministrazione a prendere in mano la situazione. Sollecitazione, peraltro, già fatta dal nostro consigliere Guido Tealdi nell'ultimo Consiglio comunale del 2019, ma, non avendo ricevuto risposta, non sappiamo se sia stata recepita o meno".