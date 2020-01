"Nessun problema di burocrazia: il collaudo della cabinovia Porsche di Prato Nevoso sarà dopo l'8 gennaio"

La Prato Nevoso Spa ci tiene a ribadire come la responsabilità dello slittamento dell'apertura della telecabina non sia assolutamente attribuibile ai funzionari Ustif di Torino della Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, che hanno invece sempre dimostrato la massima disponibilità sia in fase di analisi progettuale che in fase di collaudo.

Prima di Natale, e precisamente il giorno 20 dicembre, a causa del forte vento, i collaudi si sono dovuti rinviare e le date proposte successivamente da Ustif del 2-3 gennaio sono state invece da noi rifiutate per non dover penalizzare i nostri utenti.

Infatti avremmo dovuto chiudere la seggiovia del rosso e il collegamento con Artesina che avrebbe creato disagi alla nostra utenza proprio nel periodo di massimo afflusso.

Rimaniamo in attesa della conferma delle date proposte del 9-10 gennaio per i collaudi, in modo da essere realmente pronti con la nuova telecabina per quel week end.

Non si tratta quindi di problemi attribuibili alla burocrazia ma di interventi necessari ed indispensabili a tutela della sicurezza dei nostri utenti e nel massimo rispetto delle normative vigenti.