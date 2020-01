Cinque arresti per droga a Cuneo in un'operazione della Squadra Mobile della Polizia di Stato

Arrestati in flagranza per reati in materia di stupefacenti: sono cinque i soggetti colpiti da misure cautelari in un'operazione messa a segno dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato nei giorni precedenti le Festività natalizie.

I dettagli saranno forniti domani 2 gennaio nel corso di una conferenza stampa in Questura. Da tempo la Polizia si sta concentrando, nel capoluogo ma non solo, sui reati legati al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti, con diversi arresti avvenuti negli ultimi mesi del 2019 e con un ingente quantitativo di sostanze sequestrate.

Ricordiamo, in particolare, quello dello scorso agosto, quando vennero sequestrate, in casa di un 57enne tunisino, 5500 pasticche di ecstasy o, ancora, il doppio arresto avvenuto a Boves, convertito poi in obbligo di dimora, per un padre e un figlio che coltivavavano marijuana in casa.