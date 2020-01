Bianco Moto di Cuneo cerca apprendista meccanico ed addetto alla vendita: inserimento immediato. Ecco come candidarsi!

Bianco Moto è un marchio leader nel settore motociclistico della Provincia di Cuneo e non solo. La concessionaria per ampliamento organico ricerca due figure professionali per inserimento immediato:

- addetto alla vendita moto, accessori, ricambi e mansioni d'ufficio. Si richiede conoscenza semplice del mondo moto, passione per le moto, capacità comunicativa.

- apprendista meccanico. Si richiede: passione per le due ruote, patente A, conoscenza di base dei motori moto.

Inviare il curriculum a monica@biancomoto.com indicando per quali delle due mansioni ci si candida.