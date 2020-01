Gli auguri di un buon 2020 a conti fatti dal duo Ghisolfi - Isoardi

Come si dice, un augurio che "a conti fatti" vale doppio, quello formulato dal duo d'eccezione, tutto made in Granda ma ben collocato a Roma, formato dal Banchiere europeo e scrittore Beppe Ghisolfi e dalla Conduttrice Rai Elisa Isoardi, che proprio qualche giorno fa ha festeggiato il proprio 37esimo compleanno.

Il Banchiere e la Miss Cinema 2000 hanno avuto il merito, possiamo dire pionieristico, di aver portato in TV, sulla Rete ammiraglia di Stato di Rai1, in occasione delle molto popolari e seguite trasmissioni mattutine sapientemente condotte da Isoardi - "Tempo e denaro" e "A conti fatti" fra il 2014 e il 2017 - la sfida dell'educazione finanziaria come strumento di effettiva tutela e responsabilizzazione del consumatore-risparmiatore nelle efficaci spiegazioni ogni volta comunicate da Ghisolfi durante i propri interventi negli studi romani come ospite e opinionista d'eccezione.

Duetti sempre molto apprezzati dal pubblico della Rai, e che potrebbero riservare per il prossimo futuro qualcosa di più importante di un semplice amarcord conviviale in terra cuneese.