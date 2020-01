Il 2020 a Limone Piemonte prende il via tra musica, spettacolo e animazione sulla neve

Dopo la grande festa di Capodanno in Piazza del Municipio, che ha accolto migliaia di persone nel centro storico per attendere insieme ai dj di Radio 105 l’arrivo del nuovo anno, il 2020 a Limone Piemonte si apre con una serie di eventi gratuiti pensati per tutta la famiglia.

Inizio col botto giovedì 2 gennaio, con le le piste del Maneggio che ospiteranno il Limone Light, music and fire. La manifestazione, presentata da Sonia De Castelli, vedrà susseguirsi, a partire dalle 18.30, la fiaccolata dei bimbi e la coreografica esibizione dei Maestri della Scuola Sci Limone, a cui seguiranno uno spettacolo con i laser e il gran finale con i fuochi artificiali piromusicali. Al termine saranno distribuiti cioccolata calda e vin brûlé a tutti gli spettatori.

In caso di impossibilità allo svolgimento l’evento sarà rinviato a sabato 4 gennaio. Sempre giovedì 2 gennaio, alle 21, al Teatro Alla Confraternita andrà in scena lo spettacolo “Interno 12”, a cura degli artisti de “L’Ora canonica”: un’occasione per entrare in un mondo cabarettistico-musicale fatto di storie e gag originali, canzoni, parodie, nuove parabole laiche e altro ancora.

Venerdì 3 gennaio alle 21 al Teatro Alla Confraternita si terrà il Concerto di Natale con l’ensemble “La Voix Humaine”, composto dagli allievi del contralto Mirella Caponetti. Nella serata, che vedrà la straordinaria partecipazione del baritono e pianista Alessio Quaresima Escobar, si alterneranno brani natalizi, celebri arie d’opera, operetta, musical, melodie e canzoni classiche.

Sabato 4 gennaio alle 21 nella Chiesa parrocchiale di San Pietro si potrà assistere al Concerto spirituale di Natale, con il coro interparrocchiale “Pacem in terris”. Domenica 5 gennaio la Piazza del Municipio si trasformerà in una sala da ballo a cielo aperto per ospitare la Silent Disco. A partire dalle 21 verranno distribuite al pubblico speciali cuffie collegate alla consolle che permetteranno a tutti di ballare sulle note di diversi generi musicali.

Si ricorda, inoltre, che fino al 6 gennaio 2020 in zona Telecabina Bottero sarà presente il Villaggio di Natale sulla neve con street food di qualità, dirette radiofoniche e numerosi spettacoli musicali. Nell’orario di apertura degli impianti di risalita, dalle 8.30 alle 17, le casette in legno metteranno in mostra le proposte degli espositori e per i più piccoli ci sarà un ricco programma di intrattenimento con truccabimbi, babydance e giochi di gruppo.